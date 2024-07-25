أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جمعية مكاتب العائلات الإماراتية ("EFOA")، الهيئة المستقلة الرائدة في دعم مكاتب العائلات في دولة الإمارات العربية المتحدة (وحول العالم)، عن عدة تعيينات بارزة في مجلس إدارتها المُشكّل حديثًا.

يضم المجلس المؤسس والرئيس آدم لادجاج، إلى جانب المؤسسين المشاركين عمران خان وفهد الأحبابي، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات القيادية البارزة في عالم المال والأعمال، وهم:

حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان.

مشعل كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو.

فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار.

تيجاني باباتوندي فولاويو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة يينكا فولاويو

مارسيلو بيساو، الشريك المؤسس لشركة GME4 العالمية للتنقيب والتعدين.

تُضيف هذه التعيينات مجموعة من أبرز الأسماء الريادية في عالم الأعمال إلى سجل الجمعية، ما يعزز مكانتها ودورها الحيوي في تلبية احتياجات العائلات متعددة الأجيال، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل الاستشارات المستقلة، وتبادل المعرفة، والتواصل، وبناء منظومة عمل عالمية المستوى.

وفي هذا السياق، صرّح آدم لادجاج، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية مكاتب العائلات الإماراتية، قائلًا:"يسعدني أن أرحب بأعضائنا الجدد في مجلس إدارة جمعية مكاتب العائلات الإماراتية، إذ يتمتّع كل منهم بفهم عميق ومتنوع لطبيعة عمل مكاتب العائلات على المستوى العالمي، وستكون خبراتهم إضافة لا تقدر بثمن في تعزيز جهود الجمعية الرامية إلى تمكين هذه المكاتب من خلال بناء العلاقات وتبادل المعرفة، والمساهمة في تشكيل مستقبل مزدهر للعائلات."

مع تعيين عائشة المنصوري مؤخرًا في منصب المدير التنفيذي، سيعمل مجلس الإدارة على تعزيز التزام الجمعية بتكريم الإرث العائلي، وتمكين الأجيال القادمة من تحقيق النجاح، وتوطيد العلاقات المثمرة داخل منظومة العمل المتنامية، سواء على المستوى المحلي في دولة الإمارات أو على الصعيد الدولي.

يشغل حسن فردان الفردان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، مجموعة شركات عائلية رائدة، حيث يتولّى قيادة عمليات التطوير الاستراتيجي المحلية والدولية لمحفظة المجموعة المتنوعة، والتي تشمل "الفردان للصرافة"، و"مجوهرات الفردان"، و"الفردان العقارية"، و"الفردان للإستثمار".

ويترأس مشعل كانو مجلس إدارة مجموعة كانو، إحدى أكبر المجموعات العائلية المستقلة في منطقة الخليج العربي. ويعد مشعل من أبرز الشخصيات الريادية في المنطقة، حيث تم إدراجه في قوائم عديدة مثل "أقوى 100 شخصية عربية لعام 2013"، و"أغنى 15 رجل أعمال عربي في العالم لعام 2012".

أمّا فهد القرقاوي فهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار التابعة لحكومة دبي، ويمثل دبي والإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي في مجال الاستثمار من خلال مشاركته في العديد من الأنشطة والفعاليات واللجان ومراكز الأبحاث، ويقود أكثر من 400 نشاط اقتصادي للإمارات داخل آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، بالإضافة إلى أستراليا.

ويشغل تيجاني باباتوندي فولاويو منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة يينكا فولاويو، وهي تكتل متنوع الأنشطة في مجالات الطاقة والزراعة والشحن والعقارات. كما يتولّى أيضًا منصب رئيس منظمة "Global Citizen Nigeria"، وهي حركة دولية مكرسة للقضاء على الفقر المدقع في العالم.

وأخيرًا، يأتي مارسيلو بيساو، الشريك المؤسس لشركة GME4 العالمية للتنقيب والتعدين، وهو رائد أعمال يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا في مجال الاستثمار والتعدين. كما شارك في تأسيس Grupo GPS، مما يبرز خبرته الواسعة وقدرته على قيادة ورعاية المشاريع ذات التأثير الكبير وغيرها الكثير.

تأسست جمعية مكاتب العائلات الإماراتية عام 2023، وهي جمعية مستقلة غير هادفة للربح، وتُعد الهيئة الرسمية والوحيدة لمكاتب العائلة في الإمارات. تهدف الجمعية إلى تمكين العائلات الأعضاء من إدارة أصولهم وتخصيصها بكفاءة، والحفاظ على ثرواتهم وتنميتها، وتحديث هياكل أعمالهم، والتوسع في عملياتهم دوليًا.

وتعمل الجمعية على تشجيع وتطوير مستوى أعلى من التطوّر والاحترافية بين مكاتب العائلات والشركات، على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال توفير الأدوات والمرئيات المتعمّقة اللازمة حول بناء المجتمع، وفرص التعلم، وتطوير السياسات وأساليب المناصرة، والهياكل المالية.

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