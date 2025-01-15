أبوظبي: أعلن مصرف الهلال، إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن تعيين جمال العوضي في منصب الرئيس التنفيذي لقيادة مسيرة النمو وترسيخ مكانة مصرف الهلال كأحد المصارف الرقمية الرائدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر جمال العوضي، أحد الكفاءات الوطنية القيادية والمتمرسة بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مناصب قيادية عليا في قطاعات متنوعة تشمل الخدمات المالية، والإعلام، والتكنولوجيا، فضلاً عن قطاع الطيران. وقبل انضمامه إلى مصرف الهلال في مايو 2024 كنائب للرئيس التنفيذي، شغل العوضي منصب المدير التنفيذي للعمليات في ويو بنك والرئيس التنفيذي لأبوظبي للإعلام.

وبهذه المناسبة، قال علاء عريقات، رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يسعدني أن أرحب بجمال العوضي في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي لمصرف الهلال في وقت يشهد فيه المصرف مرحلة تحوّل نوعية في مجال الصناعة المصرفية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ونظراً لمسيرته المهنية الحافلة ورؤيته الثاقبة فإن قيادته المتميزة ستشكل عنصراً محورياً في نجاح الاستراتيجية الرقمية للهلال بما يضمن القدرة على تحقيق وتيرة متسارعة للنمو والارتقاء بتجربة المتعاملين إلى مستويات استثنائية.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر لعبد الشكيل عيدرُوس على مساهماته المتميزة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري على مدار العقود الثلاثة الماضية ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المستقبلية."

ويسعى مصرف الهلال من خلال استراتيجيته الرقمية إلى مواصلة الابتكار لتعزيز تجربة المتعاملين، حيث نجح في تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات التحوّل الرقمي وتوسيع قاعدة المتعاملين منذ استحواذ مجموعة بنك أبوظبي التجاري على مصرف الهلال في عام 2019. كما يواصل مصرف الهلال جهوده في تبني أحدث التقنيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجارب المتعاملين، علاوة على تطوير القنوات المصرفية لخدمة المتعاملين عبر الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الابتكار بما يعزز مكانة مصرف الهلال كأحد المنصات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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