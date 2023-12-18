دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جاقار، الشركة العالمية الرائدة في مجال التجارة الذاتية، عن تعيين تروي إس مايرز بمنصب رئيس موظفي خدمة العملاء لدى الشركة.

على مدى السنوات السبع الماضية، أدار مايرز، وهو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين من ذوي الخبرة الواسعة في الشركات العالمية للبرمجيات كخدمة (SaaS) وفورتشن 500 في إدارة موظفي خدمة العملاء مع برامج الأعمال التجارية بين الشركات التكنولوجية كخدمة وآخرها شركة أزاليا هيلث في أتلانتا، جورجيا.

وبهذه المناسبة قال آندي هوفانسيك، الرئيس التنفيذي لشركة جاقار: "يتمتع تروي بروح القيادة ويملك رؤية ثاقبة في تحديد وتنفيذ الاستراتيجيات لتحويل وتوسيع نطاق النظم البيئية لنجاح العملاء، ودفع النمو وتحسين مشاركة العملاء، والاعتماد، والولاء، والقيمة، لذا فهو يمثل إضافة قوية ذات قيمة عالية لفريق قيادتنا، كما سيشكل إضافة قوية أيضاً لمجتمع عملاء وشركاء جاقار على نطاق أوسع".

من جهته علق مايرز قائلاً: "جاقار هي شركة رائعة بكل المقاييس في قطاع ازدادت أهميته بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث كافحت الشركات للبقاء على اطلاع على اضطرابات سلسلة التوريد والتضخم والبيئة التنظيمية سريعة التغير، من بين العديد من التحديات الأخرى، لذا فإنني أتطلع حقًا إلى التفاعل مع مجتمع جاقار، وفهم نقاط الضعف لديهم بشكل أفضل، ومساعدتهم خلال رحلتهم".

مايرز هو مدير معتمد لنجاح العملاء ومتخصص معتمد في تجربة العملاء وهو حاصل أيضًا على مؤهلات مهنية في إدارة البرامج والمحافظ، وحاصل على شهادة Six Sigma، ومؤشر صافي نقاط الترويج وغيرها العديد من الشهادات، وهو متحدث مشهور في المؤتمرات التنفيذية حول مواضيع مختلفة بما في ذلك نجاح العملاء والموظفين، كما حصل مايرز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في نظم المعلومات الإدارية والتجارة الإلكترونية من جامعة ولاية جورجيا وبكالوريوس في هندسة الحاسوب من جامعة لويزفيل.

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نبذة عن جاقار: التجارة الذاتية

تقود جاقار ثورة التجارة الذاتية، وهي تجربة تجارة شركة إلى شركة ذاتية الإدارة بين المشترين والموردين والأشياء (انترنت الأشياء) والشركاء. تتدفق أكثر من 500 مليار دولار من البضائع دون احتكاك من خلال شبكة التجارة المؤسسية الخاصة بنا كل عام.

توفر حلول المشتريات الذكية الخاصة بنا بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمشترين من المؤسسات والموردين توصيات مطابقة ذكية تعمل على مواءمة احتياجات المشتري مع قدرات الموردين. تنفذ حلولنا بشكل مستقل العديد من المهام المتكررة وراء الكواليس المطلوبة لتسهيل التجارة المؤسسية. نحن مرتبطون بالشبكة وأذكياء وشاملون وقابلون للتوسع. ولدينا أكثر من 1100 موظف، وجميعهم يركزون على نجاح ورضا العملاء.