القاهرة: توج كل من السيد/ جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، والرئيس التنفيذي الدكتور/ أيمن بن خليفة، بجائزة الاقتصاد العالمي 2024 في المجال العقاري، وذلك خلال حفل أقيم في أحد فنادق دبي، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات.

تأتي الجائزة، تقديرًا لإسهامات السيد/ جمال فتح الله في قيادة شركة المطورون العرب القابضة نحو التميز والنمو المستدام في السوق العقاري، إذ تميزت الشركة بمشاريع مبتكرة وبارزة تتماشى مع تطورات السوق المحلية والدولية. كما يعكس فوز الدكتور/ أيمن خليفة، بهذه الجائزة التأثير الملموس لتطبيق استراتيجياته في الجمع بين الابتكار والاستدامة في قطاع العقارات، ما يعزز من مكانة الشركة في الأسواق الإقليمية والدولية.

تعد جائزة "الاقتصاد العالمي" إحدى الجوائز المرموقة التي تكرم الأفراد والشركات الذين أظهروا تميزًا في مجالات عدة تشمل العقارات، الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتمويل والتأمين والنقل والطاقة، والضيافة. وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الإسهامات المبتكرة والمستدامة التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتمنح الجائزة مجلة الاقتصاد العالمي والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها.

ضيوف شرف الحفل الدكتور/ راشد العامري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عامرة، وصاحب السمو الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة الي السيد/ هيثم السالمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، والدكتورة /نشوى الرويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بيراميديا، والسيد/ رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، والسيد/ عبدالله محمد المرزوقي، المدير العام لـمركز النقل المتكامل، بالإضافة إلى السيد/ ناصر يوسف المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية، والدكتورة/ سانية الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري المحدودة

يعد هذا التكريم فرصة متميزة لشركة المطورون العرب القابضة لإبراز مكانتها الريادية في قطاع العقارات، وللتفاعل مع أهم القادة والصناع في المجالات الاقتصادية المختلفة، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية التي تعزز من مكانة الشركة محليًا ودوليًا.

جدير بالذكر أن شركة المطورون العرب القابضة، تتميز عن غيرها من الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية، بمحفظة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والطبية المنتشرة داخل أنحاء الجمهورية بإجمالي محفظة أراضي يتجاوز 5.2 ملايين متر مربع.

نبذة عن المطورون العرب القابضة

تمتلك شركة المطورون العرب القابضة محفظة متكاملة وسريعة النمو من الوجهات العقارية المتكاملة، ونجحت في أن تصبح واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة خلال زمن قياسي. ساهمت الشركة أيضًا في إعادة تشكيل الخريطة العقارية في السوق المصري بطرق وأساليب مبتكرة على مدار 16 عامًا من الإبداع والعمل الدؤوب، من خلال تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الفاخرة التي تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين، والتي تضم باقة من المزايا المبتكرة التي تعزز نمط الحياة الحديثة والرفاهية وتصل بها لمستويات لا تضاهى.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة التي تحتفي بنمط الحياة المبتكرة وتتضمن سلسلة من أرقى الخدمات من خلال خيارات عقارية لا مثيل لها في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. تتضمن محفظة مشروعات الشركة قصور وفيلات فاخرة ومراكز تسوق راقية وملاعب جولف عالمية وفنادق وشقق فندقيه لحياة عصرية لا تقارن.

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