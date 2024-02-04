مسقط: تقديرًا للأداء المتميز والإمكانيات التي يتمتع بها موظفوه، أعلنَ بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، مؤخرًا عن ترقية ثلاثة من أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك إلى مناصب جديدة، حيث تم ترقية الفاضل سالم بن راشد بن علي المحاربي لمنصب نائب مدير عام – الرئيس المالي في البنك والفاضل محمد بن حمد بن ناصر الهاشمي لمنصب مساعد مدير عام- رئيس الإلتزام والحوكمة المؤسسية، و الفاضل أحمد بن عبدالله بن سالم الوائلي لمنصب رئيس قسم التسويق و الاتصال المؤسسي و الاستدامة. تؤكد هذه الخطوة الإستراتيجية التزام البنك الراسخ بتعزيز التطوير المهني لدى البنك، وتعزيز الكفاءات المحلية الأمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل ريادي في دعم نمو صناعة الصيرفة الإسلامية في السلطنة.

ويتمتع الفاضل سالم بن راشد بن علي المحاربي، الرئيس المالي في البنك، بخبرة واسعة في العمليات المصرفية المتنوعة تمتد لـ 28 عامًا تتراوح بين البنوك المحلية والدولية وسجل مهني حافل بالإنجازات، حيثُ تشمل خبرته الممتدة فهمًا عميقًا للمعايير المالية، مثل AAOIFI، وIAS، وIFRS، والتشريعات المحلية. ويعزز الفاضل سالم المحاربي منصبه الجديد بخبرته في إعداد التقارير المالية، والمحاسبة المالية، والمحاسبة الإدارية، والضوابط الداخلية، وتخطيط الأعمال، وإدارة الأداء.

أظهر الفاضل محمد بن حمد بن ناصر الهاشمي، مساعد مدير عام- رئيس الإلتزام والحوكمة المؤسسية ، طوال مسيرته المهنية المتميزة في بنك نزوى، كفاءة استثنائية في الإشراف على خمس وحدات محورية، بما في ذلك الامتثال التنظيمي، واختبار ومراجعة الامتثال، ومكافحة غسل الأموال، وإدارة مخاطر الاحتيال، وحوكمة الشركات في بنك نزوى. وتمثل ترقيته شهادة على التزامه وجهوده المبذولة في إدارة الامتثال والحوكمة، بما يتماشى مع مساعي البنك لتحقيق التميز في الالتزام التنظيمي. لدى الهاشمي خبرة مهنية واسعة حيث عمل سابقا لدى البنك المركزي العماني وتخللت حقبة عمله جوانب عدة منها التنظيم الرقابي والعمل المؤسسي وإدارة المخاطر كمخاطر الإئتمان والتشغيل ومخاطر السوق ، والتحليل المالي والإداري.

تزخر مسيرة الفاضل أحمد بن عبدالله بن سالم الوائلي، رئيس قسم التسويق و الاتصال المؤسسي و الاستدامة، بالإنجازات الاستثنائية و الرائِدة و التي تمتد لأكثر من 13 عامًا. حيث تميّزت هذه السنوات بالإبتكار و التميّز نظير منهجياته الرصينة في إدارة عمليات التسويق و الاتصال المؤسسي و دفع حدود الابتكار في الاستدامة، مؤّهِلاً نفسه بذلك لتولي هذا المنصب القيادي الهام في بنك نزوى للأخذ به نحو آفاقٍ جديدة من النمو و التطوير.

وحول هذه المناسبة قال الفاضل سالم بن راشد بن علي المحاربي : "فخور بثقة مجلس الإدارة والإدارة وبجهدهم الدائم في تعزيز إمكانيات أعضاء الإدارة التنفيذية حيث أن الترقية ليست مجرد إنجاز شخصي، ولكنها شهادة على حرص البنك على توفير فرص التطوير والتقدم المهني لموظفيه. ومن خلال العمل على تحسين أداء موظفيه بشكل استراتيجي، يُمكن البنك الأفراد من تولي المسؤوليات والأدوار الرئيسية التي من شأنها تعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم، مما يضمن بيئة عمل تعاونية. إنني فخور وممتن لمسيرتي المهنية، وأتطلع إلى مستقبل واعد لجميع أفراد عائلة بنك نزوى".

ومن جانبه، قال الفاضل محمد بن حمد بن ناصر الهاشمي: "أنا ممتن لبنك نزوى على الثقة التي منحني إياها بترقيتي إلى منصب مساعد مدير عام- رئيس الإلتزام والحوكمة المؤسسية ، وهذا الإنجاز هو بمثابة شهادة على العمل الدؤوب والتعاون داخل مؤسستنا الموقرة، وبينما أبدأ هذا الفصل الجديد، فإنني أتطلع للرحلة القادمة المليئة بفرص النجاح المشترك".

و حول هذه المناسبة قال الفاضل أحمد بن عبدالله بن سالم الوائلي: " سعيدٌ بهذه الترقية الهامة في مسيرتي المهنية، و على الثقة الكبيرة التي منحني إياها بنك نزوى، هذه الترقية ستكون بلا شك حافِزًا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز سمعة المؤسسة و الأخذ بها نحو مستويات جديدة من الابتكار و التميّز. و العمل أيضًا على تطوير استراتيجيات اتصالية و تسويقية فاعلة و مبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة من أجل تشكيل مستقبل مُشرق لمشهد الصيرفة الإسلامية".

الجدير بالذكر، يعمل بنك نزوى على تعزيز بيئة العمل حيث يمكن موظفية بفرص للنمو المهني ، ويضع بنك نزوى تطوير قدرات رأسماله البشري ضمن هرم أولوياته من خلال مبادرات التدريب والإرشاد المستهدفة، ويضمن البنك من خلالها تحسين مهارات وإمكانيات الموظفين باستمرار والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات الصناعة. إن هذا الالتزام بتنمية المواهب وتطويرها لا يضمن تطوير القوى العاملة في البنك فحسب، بل يزود موظفيه بالمهارات اللازمة التي تمكنه التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية.

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-انتهى-