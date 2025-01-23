صدر عن رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، قرار يقضي بتكليف الأستاذ المساعد في قسم الجراحة بكلية الطب والعلوم الطبية في الجامعة، الدكتور عبد الله إسماعيل محمد، رئيسًا لوحدة الخريجين بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الله إسماعيل على أهمية أن يكون خريجو الجامعة شركاء في عملية البناء والتطوير، والمساهمة في إيجاد الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات في الساحة الطبية على مختلف الأصعدة. كما أشار إلى أهمية الارتقاء بالبرامج الأكاديمية والبحثية في الجامعة، موضحًا أهمية تعزيز شبكات التواصل بين الخريجين لتبادل المعرفة والخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي.

عبّر الدكتور عبد الله إسماعيل عن خالص تقديره وامتنانه لإدارة جامعة الخليج العربي على رعايتها المستمرة للخريجين الذين يشكلون مصدر فخر للجامعة، التي تزدهي دائمًا بأبنائها من دول مجلس التعاون الخليجي. كما أشار إلى حرص الجامعة المستمر على تعزيز الهوية الخليجية المشتركة.

وقال الدكتور عبد الله إسماعيل: "إن وحدة الخريجين التابعة لعمادة شؤون الطلاب ستعمل في الفترة المقبلة على توثيق الصلات بين الخريجين ودعم دورهم في خدمة المجتمع الخليجي من خلال تنظيم ملتقيات وأنشطة وفعاليات تجمعهم، مما يتيح الاستفادة من أفكارهم وخبراتهم وتجاربهم في تنمية وتطوير مسيرة الجامعة".

-انتهى-

#بياناتحكومية