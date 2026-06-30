القاهرة: شهدت احتفالية اليوم الدولي للمرأة العربية الدبلوماسية تكريم الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، تقديرًا لمسيرتها الاستثنائية وإسهاماتها المؤثرة في دعم العمل الإنساني وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وذلك خلال الفعالية التي أُقيمت بمقر جامعة الدول العربية، ونظمها المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية وجناح المشروعات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs Wing ) واتحاد الجامعات العمرانية.

ويعكس هذا التكريم حرص المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية على إبراز النماذج النسائية العربية التي استطاعت إحداث تأثير إيجابي ومستدام في مجتمعاتها، من خلال مبادرات ومؤسسات أسهمت في مواجهة التحديات التنموية وتعزيز جودة الحياة. كما يأتي في إطار التزام المجلس بتسليط الضوء على التجارب الملهمة التي تجسد قيم العطاء والقيادة والمسؤولية، وتشكل نماذج يُحتذى بها للأجيال القادمة في مختلف مجالات العمل المجتمعي والإنساني.

وتُعد الدكتورة هبة السويدي من أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال العمل الإنساني والرعاية الصحية في مصر والمنطقة العربية، حيث أسست مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، أول مستشفى متخصص وغير هادف للربح لعلاج الحروق في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وقادت العديد من المبادرات المجتمعية التي ساهمت في تحسين حياة آلاف المرضى وأسرهم، لترسخ نموذجًا ملهمًا في توظيف العمل المؤسسي لتحقيق أثر إنساني وتنموي مستدام.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات التي حظيت بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، حيث مُنحت الدكتورة هبة السويدي جائزة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن مجمل إنجازاتها في رعاية مرضى الحروق، كما نالت جائزة الأم تريزا العالمية للمواساة والعدالة الاجتماعية.

عن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق:

يُعد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق أول وأكبر مستشفى مجاني لعلاج الحروق في أفريقيا والشرق الأوسط، افتُتح عام 2024 بطاقة استيعابية 60 سريرًا لخدمة مرضى الحروق في مصر والمنطقة. ويعتمد المستشفى على نموذج متكامل يجمع بين الرعاية الطبية المتخصصة، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي، إلى جانب دوره كمركز للتدريب والتعليم والبحث العلمي. وأسهم في رفع نسب الشفاء لمرضى الحروق في مصر من 20% إلى 75%، معززًا جودة الرعاية الصحية وتحسين حياة المرضى.

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