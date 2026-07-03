نالت الدكتورة عائشة صالح الجابري من دولة الإمارات العربية المتحدة "جائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية 2026، تقديراً لمسيرتها المتميزة في مجالات الرعاية النفسية والاجتماعية، والعمل الإنساني والتعليم المستدام وخدمة المجتمع.

جاء التكريم خلال انعقاد منتدى المرأة العربية الذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية في موسمه الخامس، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة عدد من وزراء التربية العرب وأصحاب السمو الشيوخ، والقيادات والمهتمين بقضايا تمكين المرأة والتنمية المستدامة، .

وتخلل المنتدى منح "جائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية 2026، وتكريم مجموعة من الشخصيات النسائية التي لعبت أدواراً مؤثرة في مجالات التنمية والعمل المجتمعي والدبلوماسي.

وقالت د. الجابري إن القيادة الرشيدة في دولة دولة الإمارات رسخت نموذجاً متفرداً في تمكين المرأة حتى أصبحت المرأة الإماراتية شريكة في مسيرة التنمية، وجاء هذا النموذج الريادي في تمكين المرأة تجسيداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، ورؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في الاعتماد على قدرات المرأة الإماراتية كشريك هام ورئيسي في مسيرة التنمية وصانعة لأجيال المستقبل وحجر زاوية ليس في الحاضر الإماراتي فحسب ولكن في مستقبله كذلك.

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