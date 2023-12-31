أعلنت سيكو، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، والذي يتمتع بتواجد مباشر في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عن تعيين الاستاذ بسام عبد العزيز نور في منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية، والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية والمملوكة بالكامل لسيكو وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024.

يمتلك بسام أكثر من عقدين من الخبرة في الاستثمارات والإدارة محلياً ودولياً، حيث شغل قبل انضمامه إلى سيكو المالية منصب الرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة لدى شركة دراية المالية وساهم في تعزيز وتنمية الأصول تحت الإدارة لفئة الاستثمارات البديلة، كما شغل العديد من المناصب القيادية في شركة اتحاد الراجحي وبنك أركابيتا وبنك الخليج الدولي. الجدير بالذكر أن بسام حاصل على بكالوريوس في المالية وإدارة أنظمة المعلومات من جامعة فلوريدا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة الى كونه حاصلاً على شهادة محلل مالي معتمد (CFA)

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ حسان عبد الله الشعيبي، رئيس مجلس إدارة شركة سيكو المالية " نجحت شركة سيكو المالية على مدى الأعوام الماضية في وضع أسس راسخة لأعمالها في المملكة العربية السعودية، وهي الان على أعتاب مرحلة جديدة من النمو لتعزيز مركزها كأحد أفضل مدراء الأصول في المنطقة ومزود رائد لخدمات اسواق المال. ونحن سعداء بانضمام بسام لقيادة هذه المرحلة الجديدة والاستفادة من توظيف خبراته الاستثمارية والعملية الواسعة ومعرفته العميقة بالأسواق المحلية لتنفيذ استراتيجيتنا التوسعية الطموحة في المملكة."

من جانبه، قال الأستاذ بسام عبدالعزيز نور، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية: "يشرفني الانضمام إلى سيكو المالية التي تُعتبر امتداداً جذرياً لبنك سيكو ذو السمعة المرموقة والخبرة الراسخة كأحد أبرز مديري الأصول في المنطقة. وأتطلع إلى التعاون مع مجلس الإدارة وفريق العمل المتميز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز العلاقات مع العملاء في السعودية، ولدي تمام الثقة في الإمكانيات والموارد التي تملكها الشركة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المنطلقة من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

يُذكر أن سيكو المالية شركة متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الكاملة، ويقع مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية. توفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات والشركات. كما تملك سيكو المالية عدداً من التراخيص الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية، بما في ذلك إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة.

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نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 6 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثلاث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبو ظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى سيكو المالية المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوق يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها عام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 150 موظفاً متميزاً.