أعلنت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية «كروز السعودية Cruise Saudi» إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمسؤولة عن تطوير قطاع الرحلات البحرية في المملكة، عن تعيين السيد لارس كلاسن «Lars Clasen» رئيساً تنفيذياً مكلّفاً للشركة. يتمتع السيد كلاسن بخبرة عالمية واسعة في قطاع السفن السياحية، تمتد لأكثر من 30 عاماً عبر ثلاث قارات؛ آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وذكر المهندس فواز أحمد فاروقي، العضو المنتدب «لكروز السعودية»، في تصريح بهذه المناسبة: "يسعدنا انضمام السيد لارس كلاسن إلى فريقنا في منصب الرئيس التنفيذي المكلّف، لما يمتلكه من خبرة متميّزة في صناعة الرحلات البحرية العالمية، ونتطلع للعمل معه نحو النهوض بالشركة، ونقلها إلى آفاق أرحب ومجالات أوسع لدعم قطاع السياحة البحرية السعودية، كقطاع جديد وواعد يسهم بفعالية في تطوير صناعة السياحة المتنامية في المملكة".

ومن جانبه، عبّر السيد لارس كلاسن، عن سعادته بالانضمام إلى «كروز السعودية»، قائلاً: "بصفتي خبيراً ومولعاً بالرحلات البحرية، كنت أتابع التقدم الهائل الذي حققته «كروز السعودية» خلال فترة وجيزة منذ انطلاقتها؛ حيث استطاعت إنشاء صناعة جديدة تماماً، واستقبال الضيوف على متن السفن السياحية لأول مرة في المملكة، إلى جانب المكانة البارزة والاهتمام الكبير الذي حظيت به الشركة على مستوى العالم، كأحدث لاعب في صناعة الرحلات البحرية. لذلك يشرفني ويسعدني الانضمام إلى فريق يتميز بالمهنية والاحترافية، والعمل معهم لتحقيق المزيد من الإنجازات، في رحلة «كروز السعودية» نحو تطوير قطاع السفن السياحة وفتح بوابات بحرية على الشواطئ السعودية لربط العالم بالمملكة وجعلها وجهة سياحية جاذبة".

خلال سنوات خبرته العريقة تولى السيد كلاسن عدة مناصب قيادية في عدة شركات رائدة في قطاع الرحلات البحرية؛ منها العضو المنتدب في مجموعة ريتز كارلتون لليخوت، والمؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة "Dolce لإدارة الرحلات البحرية"، والرئيس التنفيذي لشركة "A-ROSA للرحلات النهرية"، ورئيس شركة "AIDA للرحلات البحرية". إلى جانب كونه المؤسس والمالك لشركة "لارس كلاسن لاستشارات الكروز Lars Clasen Cruise Consulting". وتعد خبرته العريقة إضافة قيّمة لدعم «كروز السعودية» لمواصلة مسيرة تطويرها لقطاع السفن السياحية في البحر الأحمر والخليج العربي.

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