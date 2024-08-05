دبي - بعد التحوّل الأخير من شركة "جلف كرافت" إلى إنشاء وتأسيس مجموعة "جلف كرافت" الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، يسرها اليوم الإعلان عن تعيين يانيس هيديس رئيساً تنفيذياً للمجموعة؛ حيث يشرف بمنصبه على التطور الشامل لمسيرة نموها المستقبلية، بهدف دعم توسعها الدولي نحو أسواق وفرص جديدة، وتعزيزاً لموقعها الريادي العالمي.

يتمتع هيديس بسجل حافل في مجال قيادة التحول المؤسسي، وهو ما يتماشى مع احتياجات مجموعة "جلف كرافت". وسينصب تركيزه الأساسي على قيادة هذه المرحلة الانتقالية، وضمان التكامل السلس مع الإطار التنظيمي الجديد. ويمتلك يانيس خبرة دولية تفوق 30 عاماً في التعامل مع أهم شركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول ومتعددة الجنسيات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

نبذة عن مجموعة جلف كرافت:

تعد مجموعة جلف كرافت كياناً عالمياً بارزاً يضم العديد من الشركات العاملة بمجال صناعة اليخوت والقوارب. وتشمل محفظة المجموعة كلاً من "جلف كرافت"، و"جلف كرافت المالديف"، و"جي سي مارين". وتسعى هذه الشركات معاً إلى توفير سفن عالية الجودة ومخصصة للأنشطة الترفيهية والتجارية، إلى شريحة متنوعة من العملاء حول العالم، ممن يحظون بخدمات ودعم استثنائيين.

تتمحور مجموعة جلف كرافت بشكل أساسي حول "جلف كرافت"، العلامة التجارية الأم التي تشرف على أعمال أسماء مرموقة مثل يخوت "ماجستي"، ويخوت الاستكشاف "نوماد"، والقوارب الرياضية المكشوفة "أوريكس"، و"سيلفركرافت"، و"سيلفركات"، وسفن الجولات البحرية للركاب. وتتيح هذه العلامات التجارية تشكيلة واسعة من اليخوت والقوارب التي يتراوح طولها بين 32 - 175 قدماً، وتعتمد أحدث التقنيات، إلى جانب البراعة الهندسية، والتصاميم التي تتحدى الزمن، والحرفية العالمية.

تسترشد "جلف كرافت" بقيادة ذات رؤية استشرافية يدعمها فريق عالمي شغوف، حيث تدأب على الارتقاء بحدود التصميم والأداء. ويتجلى هذا الالتزام العميق من خلال اليخت الرائد "ماجستي 175"، وهو أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة. ومنذ تأسيسها في عام 1982، لطالما كانت "جلف كرافت" في طليعة الابتكار، حيث عززت حضورها الدولي من خلال شبكة قوية من الوكلاء.

تدير المجموعة منشآت تصنيعية وخدمية متطورة، بما في ذلك حوض بناء السفن بمساحة 462 ألف قدم مربع في أم القيوين، ومنشأة أخرى في إمارة عجمان. ومنذ عام 2002، تدير "جلف كرافت المالديف" أيضاً منشأة تصنيع وخدمة بمساحة 100 ألف قدم مربعة في المالديف، مع منشأة جديدة كلياً بمساحة 800 ألف قدم مربعة من المقرر إطلاقها قريباً. ونجحت الشركة بتصنيع أكثر من 10 آلاف يخت وقارب حتى اليوم.

يضمن النهج الفريد والمتكامل لمجموعة جلف كرافت تقديم جميع أشكال الدعم والخدمة لعملائها أينما كانوا حول العالم، مع الحرص الدائم على تلبية تطلعات العملاء وتجاوزها.

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