دبي: تؤمن وكالة بوند الإبداعية أن الاختبار الحقيقي الذي يمر به قادة الشركات والعلامات التجارية اليوم هو النجاح في جعل شركاتهم وأعمالهم مواكبة للتطور العالمي من حولهم. ففي عالم دائم الحركة، حيث تتغير به متطلبات العملاء والثقافات والتقنيات والطموحات الحكومية، ترى بوند أن العلامات التجارية التي ستفوز في المستقبل، هي تلك التي تتمتع بالمرونة والسرعة طوال الوقت في كل ما تفعله أينما كانت، وهو ما يطلق عليه تعبير "نظام الإدارة الحية".

وتحقيقاً لهذا الهدف، تم تعيين مات هوروبين كشريك ورئيس الاستراتيجية للوكالة اعتباراً من شهر أبريل الجاري. ترأس مات في الآونة الأخيرة عدة مناصب في الإدارة والتسويق والرقمنة في مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي، ولديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة الاستشارية، ساعد خلالها العديد من الشركات الرائدة حول العالم في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لتصميم وبناء أنظمة متكاملة لإدارة علاماتها التجارية.

وبهذه المناسبة يقول هوروبين: "بوند هي وكالة عالمية فريدة من نوعها تقدم فريقاً واحداً متكاملاً يعمل عبر استوديوهاتنا، مما يسمح لنا بتقديم أفضل ما لدينا من قدرات عالمية لتوفير الحلول الفعالة استجابةً للتحديات التي تواجه بصفة يومية كبرى العلامات التجارية في جميع أنحاء منطقتنا". وأضاف: "هذا النهج الذي يتسم ’بالاستعداد والمرونة الدائمين‘ هو أكثر ما يقدّره عملاؤنا".

مات هوروبين الذي يمثل أحد قادة الفكر ذوي الأهمية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممن لهم بصمة في الربط بين العلامات التجارية والتكنولوجيا والثقافة، ها هو ينضم إلى المدير الإداري أنتوني مايلز والفريق المكون من 12 فرداً في دبي و65 فرداً على مستوى العالم. وتشمل قائمة عملاء بوند على المستوى الإقليمي دبي القابضة، والفطيم، وكاوست، وأكور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://bond-agency.com



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