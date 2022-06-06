أعلنت شركة " سكاى واى " للتطوير العقارى عن تعيينها هشام الفولى رئيسا للقطاع التجارى بالشركة، فى إطار خطتها للتطوير،والاستعانة بأمهر القيادات والكفاءات المتميزة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والعقارية ،لتتماشى مع رؤيتها المستقبلية نحو التوسع والانطلاق بالسوق بحزمة من المشروعات المتنوعة.



ويمتلك الفولى خبرة كبيرة فى القطاع العقارى تمتد لأكثر من 13عام ،قام خلالها بالعمل مع أهم وأكبر الشركات العقارية العاملة بالسوق،والتى حققت نجاحات ضخمة وأطلقت مشروعات عملاقة، وكانت له اسهاماته فى تلك المشروعات، ليسجل تاريخا حافلا بالإنجازات، ويضع اسمه ضمن قائمة أهم رؤساء القطاعات التجارية بالشركات، فى السوق العقارى بما لديه من خبرة كبيرة ودراسات علمية،ودورات متخصصة من كبرى الأكاديميات، والجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على ماجيستير فى العلوم الاستثمارية والمالية من CCIM بأمريكا وماجيستير إدارة الأعمال من GUC إلى جانب الدورات المتخصصة فى مجال دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وهيكلة وتطوير الشركات وتدرج فى عدد من المناصب القيادية

يذكر ان "سكاى واى" للتطوير العقارى تطور مشروع " باياديجا" الإداري بمنطقة الابراج بالداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 700 مليون جنيه ويضم المشروع أنشطة إدارية وتجارية وطبية ،بمواصفات عالمية حيث يشمل على أول منطقة "FOOD COURT" معلق فى العاصمة الادارية، وتتناسب مع حركة التطور التى يشهدها السوق العقارى، ودخول منتجات عقارية، جديدة تكون إضافة للقطاع العقارى .

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