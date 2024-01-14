عمّان: أعلنت "مجموعة المطار الدولي"، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي وتوسعته وتشغيله، مؤخرًا تعيين نيكولا دفيليير في منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 14 كانون الثاني 2024، وذلك خلفًا لنيكولا كلود.

يمتلك دفيليير خبرة تزيد عن 20 عامًا من العمل في قطاع المطارات؛ حيث شَغِل مسبقًا منصب المدير التنفيذي للتطوير الدولي لمشاريع البنى التحتية في مقر إدارة مطارات فينسي لمدة 12 عامًا. ومن ثم، تولى دفيليير منصب الرئيس التنفيذي لمطار فينسي في كمبوديا لثلاثة أعوام. وخلال هذه الفترة، أشرف على إنشاء المشاريع الكبرى وإدارتها، بما يشمل مطار بنوم بنه الدولي، ومطار سييم ريب، ومطار سيهانوكفيل الدولي، ثمّ جرى تعيينه خلال فترة عمله في مطار فينسي مديرًا تنفيذيًا لعمليات الطرق للأنشطة الدولية.

عام 2016، انضم دفيليير إلى مجموعة مطارات باريس نائبًا للرئيس التنفيذي لمطارات رافينالا. ومن خلال منصبه، أدار العمليات في مطاريْن رئيسييْن في مدغشقر لمدة ثلاثة أعوام. ومنذ عام 2019، تولى دفيليير مهام عضو مجلس الإدارة والعديد من اللجان التنفيذية في الشركات التابعة الرئيسية ضمن محفظة أعمال مجموعة مطارات باريس، بما يشمل مجموعة تاف للمطارات (15 مطارًا)، ومطار ليجي ومطار ستيوارت (في نيويورك).

وتعليقًا على تعيينه، قال دفيليير: "أود أن أعرب عن خالص تقديري لزميلي العزيز نيكولا كلود لقيادته المتميزة على مدار الأعوام الأربعة الماضية. يشرفني شخصيًا الانضمام إلى فريق "مجموعة المطار الدولي"، وأتطلع إلى الإسهام في التطوير المستمر لمطار الملكة علياء الدولي، وتعزيز مكانته بوصفه مطارًا تنافسيًا إقليميًا وصديقًا للمناخ. وسيظل تركيزنا الراسخ على تقديم خدمات استثنائية للمسافرين مع تشكيل تجربة مطار مضيافة تُشعرهم وكأنهم في بيوتهم".

وأضاف: "مع وجود العديد من الخطط الطموحة التي تلوح في الأفق والإنجازات التي يتعين تحقيقها، فإنني على ثقة من أننا، جنبًا إلى جنب مع الحكومة الأردنية، بالإضافة إلى موظفينا المتفانين والشركاء والمساهمين، سنعزز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لخمسة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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