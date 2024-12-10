مدينة الكويت، في إطار مساعيها المتواصلة لتطوير عملياتها الاستثمارية، أعلنت شركة الخليج كابيتال للاستثمار "إنفست جي بي"، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، عن تعيين السيدة / نوف العقاب في منصب نائب رئيس - إدارة الوساطة المالية، وذلك تأكيداً على التزامها بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور المرأة في القطاع المالي والاستثماري في الكويت.

وتحظى العقاب بخبرة طويلة في قطاع الإستثمار تصل إلى 19 عاماً، وقد شغلت سابقاً العديد من المناصب في شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك"، مما ساهم في بناء خبرتها الواسعة و تعزيز سجلها الحافل من النجاحات في هذا المجال.

وتحمل العقاب شهادة البكالوريوس في المحاسبة – إدارة الأعمال من جامعة الكويت، بالإضافة إلى حصولها على العديد من الشهادات المرموقة المتخصصة في مجالات التمويل وقوانين هيئة أسواق المال.

وبهذه المناسبة ، أعربت العقاب عن سعادتها بالانضمام إلى شركة "إنفست جي بي"، قائلة "يسعدني أن أكون جزءاً من فريق العمل المميز في "انفست جي بي "، وأتطلع إلى المساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتقديم خدمات استثنائية لعملائنا، مع المساهمة في النمو والنجاح المتواصل للشركة."

ومن جانبها، صرحت نائب رئيس أول – إدارة الموارد البشرية لدى "إنفست جي بي" ، السيدة/ سارة المزيني، قائلة” نرحب بانضمام نوف العقاب إلى "إنفست جي بي"، ونرى أن خبرتها ستكون إضافة ممتازة لفريقنا، مما يعزز من كفاءة العمليات الاستثمارية لدينا."

وأضافت المزيني "يتماشى انضمام نوف العقاب مع الرؤية الاستراتيجية للشركة التي تركز على تمكين الخبرات الوطنية لتحقيق النجاح على المدى الطويل. وبفضل خبرتها الواسعة، ستلعب العقاب دوراً محورياً في تعزيز مكانة الشركة التنافسية وريادتها في القطاع المالي والاستثماري داخل الكويت."

واختتمت تصريحاتها بالقول : " نفتخر بتشكيل فريقنا من أفضل الخبرات في البنوك وشركات الاستثمار على الصعيد المحلي ، مؤكدة أن "إنفست جي بي" تولي أهمية كبيرة للتنوع والشمولية، قائلة "يعد التنوع إحدى الركائز الأساسية للشركة، حيث تشكل النساء 46% من فريق العمل، مشيرة إلى نسبة التكويت في الشركة وصلت إلى 71%.

معلومات عن "إنفست جي بي"

"إنفست جي بي" شركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال قدره 10 ملايين دينار كويتي، وهي إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال إدارة الأصول والاستثمارات والخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار للعملاء من مؤسسات وأفرد من ذوي الملاءة المالية العالية. وبتوجيه من فريق من المحترفين المميزين في مجال الاستثمار، تتمسك "إنفست جي بي" بأرقى المعايير الأخلاقية وتلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تهدف لدعم مركز الكويت كوجهة أعمال رئيسية للمستثمرين الأجانب. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على www.investgb.com.

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