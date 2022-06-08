تعاقدت شركة أمازون للتطوير العقاري مع محمد رحال لتولي منصب رئيس القطاع التجاري، لما يتمتع به من خبرة كبيرة في القطاع العقاري وسجلا حافلا من النجاحات، ورغبة من الشركة في الاستعانة بكوادر على قدر كبير من الاحترافية لمواكبة خطة الشركة خلال الفترة المقبلة.



وعمل رحال مع كبرى شركات التطوير العقاري، وتمتد خبرته لنحو 20 عاما استطاع خلالها تحقيق معدلات إنجاز كبيرة من خلال إدارته لقطاع المبيعات بعدد من الشركات.



وساهم رحال في رسم خطط طموحة ووضع استراتيجيات مبتكرة استطاعت أن تدفع الشركات التي عمل بها لتستطيع المنافسة في الصفوف الأولى.



كما يعد محمد رحال أيقونة التدريب والتأهيل للشباب، حيث يتبنى عدة مبادرات تستهدف ثقل مهارات الكوادر الشابة، ومساعدتهم على دخول سوق العمل بناء على المتطلبات الحديثة التي تحتاجها الشركات.



ويستهدف رحال أن تحظى مبادراته بدعم من الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء حتى يستطيع النفاذ بها إلى الشباب في المحافظات أملا في خلق جيل قادر على تطوير مهاراته ومواكبة سوق العمل المحلي والعالمي كذلك.



وأعرب رحال عن سعادته لانضمامه لفريق شركة أمازون للتطوير العقاري، مؤكدا أن الشركة تحظى بسمعة طيبة في القطاع علاوة على محفظة مشروعات كبرى وخطة توسعية طموحة تستعد الشركة للإعلان عنها قريبا.



وتعد شركة أمازون إحدى كبريات الشركات العاملة بالسوق، واختارت الشركة أفضل مواقع العاصمة لإقامة مشروعها Diamond Tower New Capital، داخل منطقة الأعمال المركزية بإطلالة مباشرة على البرج الأيقوني والنهر الأخضر.



ويتكون برج أمازون بالعاصمة الإدارية الجديدة من 50 دور ويضم وحدات (تجارية_ إدارية _ فندقية) بتصميمات عالمية.

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