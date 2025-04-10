القاهرة : أعلنت شركة لوريال مصر عن تعيين السيد/محمد العربي في منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، ليكون بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب في الشركة.

يتمتع محمد العربي بخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في مجال التجميل وهو ما يؤهله لقيادة مسيرة النمو والابتكار في الشركة خلال المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانة لوريال مصر في السوق المحلي.

إنّ الخبرات التي اكتسبها محمد العربي خلال عمله في الأسواق الإقليمية والعالمية، والمناصب المختلفة التي تولاها، وقدرته على العمل في بيئات وثقافات متنوعة، تؤهله لقيادة المرحلة المقبلة من مسيرته الوظيفية، وقيادة لوريال مصر نحو مزيد من النمو والابتكار والريادة في السوق المصري.

قبل توليه منصبه الحالي، شغل محمد العربي منصب المدير العام لقطاع المنتجات الطبية التجميلية (L’Oréal Dermatological Beauty) في لوريال الشرق الأوسط. وخلال تلك الفترة، حقق العربي نجاحات استثنائية، حيث أصبح القطاع بمثابة المحرك الرئيسي للنمو. وقد تحقق هذا الأداء المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة وتركيز مستمر على الابتكار والتطوير.

وتعليقًا على توليه المنصب الجديد، قال السيد/ محمد العربي: "يشرفني أن أكون أول مصري يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة لوريال مصر. وأنا سعيد بالثقة والدعم الذي تلقيته خلال مسيرتي المهنية في لوريال، والتجارب القيمة التي ساهمت في تشكيل هذه المسيرة، مما أتاح لي تولي هذا المنصب. وأضاف العربي: "وخلال المرحلة القادمة، أتطلع للعمل مع فريق لوريال مصر المتميز لترسيخ مكانة الشركة ، اعتمادًا على المكانة المتميزة التي تتمتع بها لوريال بالسوق المصرى، وتعزيز الابتكار والتميز والجمال للجميع، لتحقيق هدفنا "نصنع جمالا يحرك العالم".

بدأ محمد العربي مسيرته في لوريال مصر عام 2010 وسرعان ما قادته مساهماته الكبيرة لتولي منصب مدير تسويق علامتي غارنييه وميبلين، حيث لعب دورًا رئيسيًا في إطلاق علامة ميبلين بنجاح في السوق المصري. وفي عام 2014، انتقل العربي لفريق لوريال في مكتب فرنسا بباريس كمدير للتسويق عن منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. وبعد عامين عاد إلى مصر ليتولى العديد من المناصب القيادية.

وقبل انضمامه إلى لوريال، اكتسب محمد العربي خبراته في التسويق وإدارة الأعمال من خلال عمله في شركات رائدة في قطاع السلع الاستهلاكية (FMCG)والاتصالات في مصر، حيث اكتسب الكثير من الخبرات في بيئات عمل متنوعة وقطاعات مختلفة. حصل العربي على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في التسويق والأعمال الدولية، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ان رؤية محمد العربي الاستراتيجية وقيادته الملهمة والتزامه بتحقيق اهداف الاستدامة، وتبنيه لتقنيات التجميل المتطورة، والتحول الرقمي والتزامه العميق بتنمية المواهب الشابة، تجعله مؤهلاً لقيادة لوريال مصر نحو آفاق جديدة من النجاح المستدام والابتكار والنمو.



واليوم، بدأ محمد العربي مهام منصبه الجديد بحضوره زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، حيث سلط الضوء على دور لوريال مصر كأحد أكبر المستثمرين الفرنسيين في البلاد، خاصة وأن لوريال تسعى لبناء قيم مشتركة من خلال استثماراتها، ومصنعها بمصر، وعلاماتها التجارية، وبرامج التنمية الاجتماعية الخاصة بها، وخبرات فريقها المميز.



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