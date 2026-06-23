الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة فمتك (FMTECH) عن تعيين مايك تومسون رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك عقب إتمام صفقة استحواذ شركة جيه إل إل على حصة مؤثرة في الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. ويخلف تومسون الرئيس التنفيذي المكلف سابقاً، مروان البويز، الذي تم تعيينه مؤخراً عضواً في مجلس الإدارة الجديد لشركة فمتك.

ويُعد تعيين تومسون محطة مهمة في تعزيز التعاون بين جيه إل إل وصندوق الاستثمارات العامة، حيث يجمع بين الخبرات العالمية لشركة جيه إل إل في إدارة المرافق والتقنيات التشغيلية المتقدمة، والمعرفة العميقة لشركة فمتك بالسوق المحلية، بما يسهم في تقديم خدمات استثنائية للعملاء في السوق السعودية التي تشهد نمواً متسارعاً.

ويتمتع تومسون بخبرة تمتد لنحو 20 عاماً في جيه إل إل، قاد خلالها بنجاح مشاريع وعقوداً لعملاء حول العالم في قطاعات متعددة، تشمل علوم الحياة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والقطاع الصناعي. وفي منصبه الأخير كقائد لإدارة بيئات العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، أشرف على دعم أكثر من 250 عميلاً، وساهم في تعزيز الأداء من خلال توظيف حلول البيانات والتقنيات المتقدمة.

وتحت قيادة تومسون، ستعمل فمتك على دمج منصات جيه إل إل الرقمية المتطورة لإدارة المرافق وأنظمتها التشغيلية العالمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وكفاءتها ومستويات الشفافية عبر نموذج تقديم الخدمات بالكامل، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للعملاء.

ويتماشى هذا التعيين مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإطلاق الإمكانات الكاملة لشركاتها، ودعم مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

ويحمل تومسون درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة دي بول، كما يحمل شهادتي «مدير مرافق معتمد» و«متخصص في المرافق المستدامة» المعتمدتين من الرابطة الدولية لإدارة المرافق (IFMA).

وقال مايك تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة فمتك: يسعدني الانضمام إلى الشركة في هذه المرحلة المحورية من مسيرتها. يتمتع قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية بفرص نمو هائلة، لا سيما في ظل حجم مشاريع التطوير والإنشاءات الجديدة التي تشهدها المملكة. ومن خلال الاستفادة من الخبرات العالمية والتقنيات المتقدمة التي تقدمها جيه إل إل، إلى جانب الرؤية العميقة للسوق والعلاقات الراسخة التي يتمتع بها صندوق الاستثمارات العامة، سنتمكن من توسيع قدراتنا وتقديم قيمة أكبر لعملائنا.

نبذة عن الشركة السعودية لإدارة المرافق فمتك (FMTECH)



الشركة السعودية لإدارة المرافق (FMTECH) مملوكة ومدعومة من صندوق الاستثمارات العامة (PIF) و جيه إل إل، وتمثل مستقبل إدارة المرافق في المملكة. تأسست الشركة من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2021، لدعم التحول الاقتصادي للمملكة والنمو المتسارع للقطاع، بصفتها شركة وطنية تسهم في تطوير القطاع، ورفع معايير الخدمات، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وانضمت جيه إل إل إلى فمتك كمساهم استراتيجي لتعزيز قدراتها وتسريع نموها، من خلال تقديم خبراتها الدولية الممتدة لعقود، والتقنيات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والكفاءة التشغيلية المثبتة، وأفضل الممارسات العالمية في القطاع.



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fmtech.sa



للتواصل الإعلامي



عفاف بن رشيد

فمتك

afaf.binrashed@fmtech.sa



ريم التاجر

بيرسون

jll-mena@bursonglobal.com

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