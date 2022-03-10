● تم تعيين السيد فرانز إم. بيرجمولير (Franz M. Berbmuller)، وهو من القياديين ذوي الخبرة الكبيرة في تطوير الأعمال الاستراتيجية والتحول الرقمي في مجال الخدمات المالية، كرئيسٍ تنفيذي لسيبا بنك اعتبارًا من 1 أبريل 2022، ليحل مكان الرئيس التنفيذي الأسبق السيد غيدو بوهلير.

● أغلق سيبا بنك جولة استثمارية من الفئة C بقيمة 110 مليون فرنك سويسري خلال يناير الماضي، وسيركز سيبا في المرحلة القادمة للنمو وبقيادته الجديدة على توسيع النمو الدولي وتطوير الأعمال المؤسسية.

دبي، الامارات العربية المتحدة : أعلن سيبا بنك -Bank SEBA، وهو منصة مصرفية رقمية متكاملة مرخص لها من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA)، أن مجلس الإدارة قد عيّن السيد فرانز إم. بيرجمولير كرئيسٍ تنفيذي اعتبارًا من 1 أبريل 2022. وسيخلف بيرجمولير السيد غيدو بوهلير الذي تنحّى عن منصبه بعد بناء سيبا بنك بنجاحٍ كشركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية المتخصصة بالأصول الرقمية.

يملك السيد فرانز إم. بيرجمولير خبرة 30 عامًا كمؤسس ومطور لأعمالٍ وعملياتٍ ناجحة. شغل بيرجمولير منصب الشريك بعد سنين عديدة أمضاها كمستشارٍ استراتيجي وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، و15 عامًا في مناصب إدارية عليا في شركتين ألمانيتين رائدتين للتأمين، كما شغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وحصل على مقعدًا في المجلس التنفيذي منذ عام 2019 في "Adcubum" وهي شركة رائدة في صنع البرمجيات لصناعة التأمين الدولية.

وصرحت رئيسة مجلس الإدارة بايفي ريكونن- Päivi Rekonen، قائلةً: " إن سيبا بنك قصة نجاح رائعة. تمكن الفريق من تحقيق رؤية سيبا بنك ليصبح لاعبًا رائدًا في مجال الخدمات المصرفية للأصول الرقمية. واليوم، يوفر سيبا بنك بوابة مؤسّسية لاقتصاد الأصول الرقمية ويقدم مجموعة عالمية آمنة ومنظمة من الخدمات المصرفية المنظمة للاقتصاد الرقمي الجديد. لقد قاد غيدو هذا التطور دون كللٍ بالتزامٍ شخصي كبير وجعل سيبا بنك رائدًا للابتكار في هذا المجال. لذا، وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أودّ أن أشكره جزيل الشكر على إنجازاته العظيمة ومساهمته التي لا تقدر بثمن في نجاح سيبا بنك."

وعن تعيين السيد فرانز إم. بيرجمولير، أضافت ريكونن: "يسعدنا انضمام فرانز إلى سيبا بنك كرئيسٍ تنفيذي. يعتبر فرانز قائدًا متمرّسًا ويتمتع بمهاراتٍ استراتيجية ممتازة والتي خولته من امتلاك سجلٍ حافلٍ في تنفيذ مجموعةٍ واسعة من الأدوار القيادية مع التركيز بشكلٍ خاص على تحويل وتطوير الأعمال من خلال التركيز المستمر على العملاء وعلى تحسين العمليات. وستكون خبرته العميقة في التقنيات الرقمية إضافةً إلى خبرته الواسعة في العمليات التجارية في بيئةٍ منظمة ذات صلة خاصة بتنفيذ جدول أعمالنا الاستراتيجي. ويعدّ فرانز إم. بيرجمولير مناسبًا بامتياز لقيادة سيبا بنك خلال مرحلته القادمة للنمو والوصول به إلى مستوى جديد."

وعلق كذلك الرئيس التنفيذي لسيبا بنك، غيدو بوهلير، قائلًا: "فخورٌ للغاية ولي الشرف أن أكون على رأس مسيرة سيبا بنك الرائعة على مدى السنوات الأربع الماضية، لتخطيطٍ وبناء وتشغيل أول بنك للأصول الرقمية. أظهر سيبا بنك حتى الآن نموًا ملحوظًا وحقّق مكانةً رائدةً في السوق في مجال الأصول الرقمية المؤسسية. والآن، يتمتع سيبا بنك بثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات للانتقال بسلاسة ضمن اقتصاد الأصول الرقمية. ومع انتهاء سيبا بنك من جولة استثمارية من الفئة C وافتتاح أول فرعٍ له في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصلنا إلى شوطٍ آخر ووضعنا الأساسات لمزيد من النمو. إنها اللحظة المناسبة لقيادةٍ جديدة ترفع سيبا بنك إلى مستويات جديدة أيضًا. أشكر جميع الذين رافقوني ودعموني خلال مسيرتي وأتمنى لفريق العمل دوام التوفيق والنجاح."

وفي كلمةٍ للرئيس التنفيذي المعيّن، فرانز إم. بيرجمولير، قال: "ينمو مجال الأصول الرقمية بوتيرةٍ ملحوظة، مع التطورات المستمرة في احتياجات العملاء والمتطلبات التكنولوجية والتنظيمية. يعد سيبا بنك، وهو المزود خدمات مبتكر وموثوق في مجال الأصول الرقمية، في وضعية ممتازة للاستفادة من هذا النمو ولدعم المؤسسات في التعامل مع الأصول الرقمية. لذا على مدى السنوات القليلة المقبلة، سنعمل على صقل نموذج أعمالنا ومواءمة عروضنا وعملياتنا بشكل وثيق يلبي احتياجات العملاء، ودفع الابتكار والتكنولوجيا والاستفادة من مزايانا كبنك منظم خاضع للقوانين المرعية الإجراء. أتطلع بحماسٍ لخوض هذا التحدي المثير مع فريق سيبا بنك الاستثنائي."

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حول سيبا بنك:

إعادة تعريف التمويل في الاقتصاد الجديد - تأسس سيبا بنك SEBA Bank AG - في أبريل من العام 2018 ويقع مقره الرئيسي في مدينة زوغ Zug ، سويسرا. مصرف رائد في الصناعة المالية، حيث يعتبر البنك الذكي العالمي الوحيد الذي يقدم مجموعة شاملة بالكامل من الخدمات المصرفية المنظمة في الاقتصاد الرقمي الناشئ. في أغسطس 2019، حصل سيبا بنك على ترخيص وسيط لتداول الأوراق المالية إضافة لرخصته كمصرف، وفي سبتمبر 2021 على ترخيص CISA - وهي المرة الأولى التي تمنح فيها هيئة تنظيمية مرموقة مثل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA)مثل هذه التراخيص لمزود خدمات مالية لديه قدرة أساسية في الأصول الرقمية. إن النطاق الواسع والمتكامل رأسياً للخدمات جنبًا إلى جنب مع أعلى معايير الأمان، يجعل قيمة العرض المقدم من سيبا بنك فريدًا – هذا ما دفع بنك فرنسا المركزي لاختيار سيبا بنك في عملية اختبار تكامل العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDC). يذكر التقرير العالمي CVVC و CB Insightsسيبا بنك كأفضل 50 شركة في النظام البيئي لتقنية البلوكتشين. منحت Aite Group سيبا بنك جائزة 2021 Digital Wealth Management Impact Innovation في فئة "بدء التشغيل الرقمي لهذا العام"، وأدرجت LinkedIn البنك كأحد أفضل الشركات الناشئة 2021 في سويسرا.

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