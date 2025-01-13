بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي، أعلن بنك الخليج تعيين السيد/ عبد الرحمن السداح في منصب رئيس مدراء المخاطر، يأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية البنك الخمسية وضمن مساعي البنك المتواصلة لإفساح المجال أمام الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية.

يتمتع السداح بخبرة تتجاوز 20عاماً في مجال الخدمات المصرفية، منها 15 عاماً في الخدمات المصرفية للشركات، حيث التحق بالعمل في بنك الخليج اعتباراً من سبتمبر 2003.

وشغل السيد/ عبد الرحمن السداح منصب رئيس مدراء المخاطر بالوكالة منذ أغسطس 2023 بعد أن تولى منصب نائب مدير عام إدارة المخاطر في العام 2020. وكان قد انضم إلى بنك الخليج لأول مرة في سبتمبر 2003 حيث عمل لدى مركز خدمة العملاء. وانتقل إلى مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في أواخر العام 2006. وخلال هذه السنوات، اكتسب خبرة واسعة في العديد من مجالات العمل المصرفي، بما في ذلك الخدمات المالية المقدمة لقطاعيّ المقاولات والتجارة، وفي مجاليّ الأسهم والعقارات. وترأس في العام 2013 قسم هيكلة التمويل حيث كان مسؤولاً عن إدارة محفظة متشعبة من الحسابات الهامة التي تتطلب مراقبة شديدة وإعادة هيكلة. كما ترأس وحدة هيكلة التمويل ومعالجة المديونيات المتعثرة التابعة لإدارة الخدمات المصرفية للشركات.

يذكر أن السداح حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت، كما أنهى العديد من البرامج التدريبية في الائتمان والقيادة المقدمة من قبل مؤسسات مرموقة، بما فيها كلية هارفارد للأعمال وكلية وورتن.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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