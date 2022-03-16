بروميتيون تؤكد التزامها بتغطية احتياجات السوق المصري رغم ارتفاع تكلفة المواد الخام والطاقة



القاهرة، مصر: أعلنت شركة بروميتيون للإطارات مصر، الشركة العالمية الوحيدة المصنعة لإطارات شاحنات النقل الثقيل في مصر، عن تعيين ستيفانو زيلاني في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ليوظف خبرته الهائلة في سلسلة التوريدات والخدمات اللوجستية في خدمة العمليات والارتقاء بابتكار المنتجات في مصر.



يقدم ستيفانو ما يقرب من ثلاثين عاماً من الخبرة الديناميكية بفضل مسيرته المهنية في إدارة المشتريات والتوريدات، ويهدف إلى تحقيق نتائج مستدامة ودعم فرق متنوعة من العاملين بشكل فعال. تولى ستيفانو زيلاني أدواراً مسؤولة عن قيادة الفرق، وزيادة الإيرادات، والمساهمة في اختيار المنتجات والموردين ، أثناء عمله في شركات ذات سمعة كبيرة. انضم زيلاني إلى الشركة منذ عام 2018 كرئيس تنفيذي للمنتجات، ثم شغل منصب الرئيس التنفيذي لسلسلة القيمة حتى تم تعيينه في منصبه الأخير.



وتأكيداً على التزام الشركة المستمر تجاه السوق المصري، اجتمع ستيفانو مع اكتر من 30 من كبار التجار والموزعين لمناقشة استراتيجية بروميتيون لعام 2022 بفندق ماريوت مينا هاوس. تتمثل الرسالة الرئيسية في تأكيد حرص الشركة على الحفاظ على استراتيجيتها للنمو دون توقف في الفترة الحالية، إلى جانب توفير حلول إطارات فعالة بفضل أحدث الابتكارات التكنولوجية التي صممها فنيو بروميتيون للتكيف بشكل أفضل مع ظروف الطرق في السوق المصري وخطة التطوير.

ودعماً لرسالة الشركة ورؤيتها، قال ستيفانو زيلاني: "إن المساهمة في التطور والأداء المتسارع للسوق المصري سيساعد هدفنا المتمثل في صياغة حلول مصممة خصيصاً للمساعدة في تحسين المنتجات، وإنشاء منتجات عالية الجودة لتغطية جميع احتياجات السوق، مع الأخذ في الاعتبار جميع التحديات التي نواجهها بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام والطاقة منذ بداية عام 2021".

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