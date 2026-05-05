دبي، الإمارات العربية المتحدة – تم تعيين فاطمة بلفقيه (FCIArb C.Arb، MRICS، FCIPS)، المؤسسة والشريكة الإدارية في مكتب بلفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية، رسميًا من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية قائمة المحكّمين لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو إحدى أبرز المؤسسات العالمية العاملة ضمن إطار مجموعة البنك الدولي.

وقد جاء هذا التعيين بموجب المادة 13(1) من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث دخل حيّز التنفيذ في 20 فبراير 2026، لمدة ست سنوات تنتهي في 20 فبراير 2032. ويعزز هذا الاختيار المكانة المهنية المرموقة للسيدة بلفقيه وخبرتها المعترف بها في مجال التحكيم الدولي، لتكون ضمن نخبة مختارة من المحكّمين المكلّفين بالفصل في المنازعات المعقّدة بين المستثمرين والدول تحت مظلة المركز.

وفي تعليقها على هذا التعيين، قالت فاطمة بلفقيه، المؤسسة والشريكة الإدارية لمكتب بلفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية:

«يمثّل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرتي المهنية. فقد بنيت خبرتي المهنية في بيئات حكومية وشبه حكومية، وواصلت العمل عن كثب مع عملاء من القطاع العام من خلال ممارستي المهنية، حيث ركّزت بشكل مستمر على الحوكمة والمشتريات في القطاع الحكومي وأطر الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). ومن هذا المنطلق، يُعد هذا التعيين امتدادًا طبيعيًا وتقديرًا حقيقيًا لهذا المسار.

كما يأتي هذا التعيين في وقت يشهد فيه القانون الدولي، ولا سيما العلاقات بين المستثمرين والدول، تحولات واختبارات متسارعة. وبالتالي، فإن تحمّل مسؤولية دور مرتبط بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في هذا السياق يُعد شرفًا ومسؤولية في آنٍ واحد. ويعكس كذلك تنامي إسهام دولة الإمارات في تطوير منظومة تسوية المنازعات الدولية وتعزيز اندماجها في الإطار القانوني العالمي».

ومع تزايد أهمية التحكيم كوسيلة رئيسية لتسوية النزاعات العابرة للحدود وتيسير الوصول إلى العدالة في ظل اقتصاد عالمي مترابط، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها في صدارة هذا التطور. فقد حافظت دبي على تصنيفها ضمن أفضل عشرة مقار مفضلة للتحكيم عالميًا، وفقًا لاستبيان كوين ماري الدولي للتحكيم، مدعومة بإطار قانوني متين وصديق للتحكيم، يشمل تشريعات حديثة وسجلًا قويًا في تنفيذ الأحكام عبر المحاكم المحلية، إلى جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM).

كما يعزز النمو المستمر لكل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي كمراكز رائدة للتحكيم، إلى جانب التطور المؤسسي وتزايد عدد القضايا، دور دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي محوري لتسوية المنازعات.

وقد أسست السيدة بلفقيه مكتبها للمحاماة والخدمات القانونية في عام 2018، حيث يقدّم باقة متكاملة من خدمات تسوية المنازعات البديلة (ADR)، والاستشارات القانونية، ودعم الحوكمة لعملاء داخل المنطقة، فضلًا عن الشركات الدولية الراغبة في دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعد من بين قلّة من المحكّمات والوسيطات المستقلات في دولة الإمارات، كما تُعرف بدورها الريادي في دعم مبادرة «التحكيم الأخضر» وتعزيز مبدأ الاستدامة من خلال الخدمات التي يقدّمها مكتبها.

