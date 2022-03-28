دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا عن تعيين جوبين جويجو في منصب المدير الإداري، لقيادة العمليات في المنطقة. وفي هذا المنصب الجديد، سينهض جوبين بمسؤولية تعزيز موقع قيادة الشركة في السوق الإقليمي، وتسريع أداء العمل لتحقيق الاستدامة في النمو والربح والقيمة لجميع الجهات المعنية.

وفي معرض الحديث عن تعيينه، قال جوبين جويجو، نائب المدير الإداري في سوني الشرق الأوسط وأفريقيا "إن النهج العاطفي الذي نتبعه في سوني مدعوماً بقوة الإبداع والتكنولوجيا، يغذي نمونا في أحد أكثر المناطق نشاطاً في العالم. سنواصل وضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به، والإنصات إليهم وتوقع احتياجاتهم، وكذلك الاستمرار في تقديم التكنولوجيا المبتكرة التي ستدهشهم وتسعدهم، لتكون على علاقةٍ مباشرة بتغيير أنماط الحياة. فالطريقة التي ندرس ونعمل ونلعب بها اليوم تتغير باستمرار، ويمكن الاعتماد على سوني - كما كان الحال دائماً - لجعل الحياة أكثر إنتاجيةً ومتعةً وراحة."

كما قال تاكاكيو فوجيتا، المدير الإداري في سوني آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: "في منصبه الجديد، ستستمر خبرة ومهارة جوبين الهائلة في قيادة الفرق وتنفيذ الاستراتيجيات التنفيذية في تعزيز قوة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا. لقد كان وجوده بالغ الأهمية بالنسبة للفريق طوال فترة ارتباطه معنا لخمسة عشر عاماً، ونفخر بحضوره لدعم فريق قيادة سوني آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لالتماس فرص النمو والعمل في المستقبل."

سيضفي رجل أعمالٍ محنك، من طينة جوبين جويجو تجربةً وخبرةً عميقة على منصبه. إذ يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في المبيعات والتسويق على نطاقٍ واسع في البيع بالتجزئة والتكنولوجيا الاستهلاكية عبر مختلف نماذج الأعمال التجارية، بما فيها خبرة 16 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وكان جوبين قد انضم إلى سوني الشرق الأوسط وأفريقيا كمدير مبيعات لدولتي الإمارات العربية والمتحدة عام 2007، ومنذ ذلك الحين، حقق نمواً مستمراً ضمن المؤسسة. وعمل في الآونة الأخيرة كرئيسٍ للمبيعات في سوني الشرق الأوسط وأفريقيا حيث شارك في قيادة خطط المبيعات والتسويق والأهداف الاستراتيجية عبر مختلف الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واعتباراً من 1 أبريل 2022، ستُدمج عمليات سوني الشرق الأوسط وأفريقيا وعمليات سوني في جنوب شرق آسيا لتشكيل سوني AMEA (آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا). وسيتولى جوبين جويجو مهام تاكاكيو فوجيتا، والذي انتقل إلى سنغافورة في منصب المدير الإداري في سوني AMEA (آسيا الشرق الأوسط وأفريقيا). ويعكس هذا التعيين خطط سوني الاستراتيجية في عدة أسواقٍ عالمية رئيسية، بما فيها الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي شهدت نمواً مطّرداً في السنوات القليلة الماضية. حيث يمثل نمو سوني والتزامها المتواصل تجاه هذا السوق جزءاً من الأهداف الاستراتيجية العالمية الأوسع نطاقاً وجهود المبيعات والتسويق لعلامتها التجارية.

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نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا

سوني الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح. شركة تابعة بالكامل لشركة سوني، وهي المقرّ الرئيسي الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل الشركة ضمن قسم سوني للإلكترونيات سوني، والإلكترونيات المتحركة (الأنظمة السمعية للسيارات ومنتجات البث والمحترفين ومنتجات الحاسوب الترفيهية (بلاي ستيشن) في أكثر من 40 بلداً في المنطقة.

إلى جانب صفقات التداول بالأسهم في المنطقة الحرّة في جبل علي في دبي، تدير سوني الشرق الأوسط وأفريقيا إجراءات تنفيذ أنشطة متعدّدة تضمّ اللوجستيات والمبيعات والتسويق والإعلانات وخدمات العملاء من خلال شركائها ومكاتبها التمثيلية. بالإضافة إلى 353 مكتب خدمات معتمد لتعزيز تواجد سوني في عدد من الأسواق الهامة في المنطقة.