القاهرة - أعلنت مجموعة إيه بى موللر- ميرسك الدنماركية، عن تعيين السيد/ هاني النادي في منصب الممثل العام لشركات المجموعة العامله بمصر، نظراً لدوره الفعال في توطيد العلاقات الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، والمساهمة في تنمية استثمارات الشركة والتوسع في حجم أعمال المجموعة، علاوة على خبرته الموسعة في كل من التخطيط الاستراتيجي والعلاقات العامة وإدارة الشؤون الحكومية وإدارة الأزمات. وأعرب السيد/ هاني عن سعادته لتوليه المنصب كممثل لها لدى مصر، آملاً في تحقيق المزيد من النجاحات التى تحقهها المجوعه من خلال شركاتها العامله بمصر منذ عقود و التى تأتى نتاج شراكه إستراتجيه و دعم من الحكومه المصريه.

و أكد النادى أن من أهم الأولويات هو العمل على تحقيق رؤيه المجموعه من أجل نمو حجم أعمالها بالتوافق مع استراتيجيات و رؤية الحكومة المصرية لمزيد من ضخ الاستثمارات والتعاون فى كافه المجالات فيما يخص النقل واللوجستيات وتداول الحاويات وخدمات الملاحه البحريه والتوسع بها وكذا مشروعات الوقود الأخضر كأحد أهم أهدافها المستقبليه التى تأمل من خلال تلك الشراكه أن تصبح مصر مركزا لوجستيا لإنتاج الوقود الأخضر, وتسعى المجموعه من خلال رؤيتها الشاملة أن تستطيع أن تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وضخ المزيد من الاستثمارات للتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ رؤيتها 2030.

مشيرًا إلى أن المجموعه تعول على شركاء النجاح من الحكومه المصريه و خاصة هيئة قناه السويس، والهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، شركائها الرئسين لاستكمال واستثمار تلك النجاحات فى مستقبل أفضل حيث يمثل الأسطول الملاحى للمجموعة (ميرسك لاين) أحد أكبر الخطوط العابرة لقناة السويس مما يسهم فى نجاح حركه نقل البضائع بين الشرق والغرب ليمكن المجموعه من تلبية إلتزامتها مع عملائها، ومن خلال ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الإقتصادية أحد أهم موانىء شرق و جنوب المتوسط و الذى يتواجد به أحد أكبر استثمارات المجموعة "شركة قناة السويس للحاويات منذ 2004" والذى تعد أحد أهم محطات تداول حاويات الترانزيت لشرق وجنوب المتوسط.

ساهم السيد/ هاني، في تطوير الفرص الاستثمارية وتحقيق النجاحات من خلال بناء أواصر الثقة والشفافية والتعاون الدائم مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية و الغير حكومية طوال توليه منصب رئيس قطاع شؤن العلاقات العامة والحكومية و الأمنية بشركة قناة السويس للحاويات منذ عام 2018، والتي سبقها مجهوداته الفعالة لتعزيز الاستراتيجيات غير السوقية بما في ذلك الاتصالات والمسؤولية المجتمعية للشركة عقب إنضمامه للشركة كمدير للعلاقات العامة و الحكومية فى عام 2015 مما ساهم في تحقيق أهداف الأعمال و تحقيق أعلى معدلات التداول لحاويات الترانزيت لتصبح الشركة أحد أهم المحطات فى شرق و جنوب المتوسط بالتعاون مع الإدارة العليا للشركة وأبنائها من العاملين لتحقيق رؤية الدولة فى وضع ميناء شرق بورسعيد على خارطة التنافسية من أجل مستقبل أفضل.

يذكر أن مجموعة إيه بى موللر- ميرسك االدنماركيه والذى يعمل بيها ما يقرب من 100 ألف موظف على مستوى 130 دوله حيث تعد من أكبر الشركات الرائده في مجال النقل البحرى و اللوجستيات و محطات تداول الحاويات والخدمات البحريه من خلال أذرعها المختلفه و تمتلك أحد أكبر الأساطيل البحريه تحت مظله "Maersk Line" و الذى يقارب 750 سفينه تعمل فى نقل التجاره العالميه و مايقرب من 65 محطه لتداول الحاويات على مستوى العالم تحت مظله "APM Terminals" و شركه "Svitzer" العامله فى مجال تقديم خدمات القطر و الإرشاد من خلال إسطولها من القاطرات و الذى يقارب "450" قاطره عامله فى كافه الموانىء العالميه و تعمل المجموعه لخدمه عملائها حول العالم تحت شعار ربط سلاسل الإمداد و العمل على تنميه التجاره العالميه من أجل النمو الإزدهار .

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