المنامة - أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. ( ("GFH" أو "المجموعة" اليوم تعيين السيد غازي الهاجري رئيساً لمجلس إدارة المجموعة اعتباراً من 04 أبريل 2022، وذلك خلفا للسيد جاسم الصديقي. عمل السيد غازي في مجلس إدارة جي إف إتش منذ عام 2017 وكنائب رئيس مجلس إدارة منذ يوليو 2021. هذا وسوف يتولى السيد إدريس الرفيع منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتعليقاً على التعيين، قال السيد الهاجري: “أشعر بسعادة كبيرة لتولي هذا المنصب في الوقت الذي تواصل فيه جي إف إتش تنفيذ استراتيجيتها بنجاح، وتنويع أنشطتها، وتوسيع تواجدها الدولي ومحفظة استثماراتها. لقد نجحت المجموعة في تجاوز ظروف السوق العالمية الصعبة بشكل فعال وعززت الأسس التي ستستمر على أساسها في تقديم القيمة للمساهمين والمستثمرين .إنني أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس الإدارة لتعزيز استراتيجيتنا وتوجيهنا خلال هذه المرحلة التالية من النمو. كما أود أن أعرب عن امتناننا للسيد الصديقي على قيادته لمجلس الإدارة على مدى السنوات السبع الماضية، وأود ان أهنئ السيد الرفيع لتعيينه كنائب رئيس مجلس الإدارة" .

يتمتع السيد الهاجري بأكثر من 21 عاما من الخبرة في مجال الاستثمار، وهو الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للاستثمار الدولي، وهي شركة لإدارة الأصول مقرها الكويت، مع أصول مدارة بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي. وقبل ذلك، كان يتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة المشروعات السياحية، المملوكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت، وتعتبر أقدم وأكبر مزود للترفيه والترويح في دولة الكويت.

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عن "مجموعة جي إف إتش المالية":

تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية الأكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي .

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المدير التنفيذي فين مارك كوميونكيشنس

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