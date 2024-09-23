المنامةـ جامعة الخليج العربي: صدر عن معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد قرارٌ بتعيين الأستاذ في علم وظائف الأعضاء بكلية الطب والعلوم الصحية الدكتورة ريما لطفي عبد الرزاق عميداً للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الخليج العربي.

وأعربت الدكتورة ريما عبد الرزاق عن بالغ شكرها لثقة معالي رئيس الجامعة بالكوادر الأكاديمية، وسعيه الدائم للارتقاء بالخدمات الطبية والبحث العلمي، وحرصه الحثيث على توفير بيئة عمل أكاديمية مشجعة على العطاء والتجديد والابتكار في الجامعة.

ويُشار إلى أن الدكتورة ريما حاصلة على دكتوراه في الفيزيولوجيا العصبية من جامعة ساوثمبتون بإنجلترا في العام 1992، وعلى درجة الماجستير في علم الأعصاب وتحليل البيانات من جامعة ساوثمبتون البريطانية في العام 1989، وعلى البكالوريوس في العلوم والرياضيات والدراسات قبل الطبية من الجامعة الأمريكية (AUB) في بيروت لبنان في العام 1988.

وقد نشرت الدكتورة ريما عبد الرزاق31 بحثاً طبياً في 26 مجلة علمية مدرجة في التصنيفات الربعية 62% (Quartile Rankings) من المجلات في تصنيف Q1 و Q2،كانت فيها باحث أساسياً في 20 بحثاً علمياً، وهي رئيس لجنة ضمان الجودة (QA) لنظام إدارة الجودة منذ العام 2014 حتى 2024، وفازت بالجائزة الفضية لمنطقة الشرق الأوسط في مؤتمر إعادة تصور التعليم من قبل QS (Quacquarelli Symonds) - سان فرانسيسكو، وحصلت على جائزة الابتكار في التعليم الإلكتروني، كما فازت بالجائزة البرونزية لمنطقة الشرق الأوسط في مؤتمر إعادة تصور التعليم من قبل QS (Quacquarelli Symonds) - فيلادلفيا، فئة الابتكار في التعليم الإلكتروني، ووضعت أسس تعاون البحث العلمي لمدة 5 سنوات مع الكلية الأنجلو أوروبية لتقويم العمود الفقري (AECC) في بورنموث في إنجلترا.

وتعمل د. ريما أستاذاً في قسم علم وظائف الأعضاء، كلية الطب والعلوم الصحية، وكانت رئيساً لقسم علم وظائف الأعضاء في الفترة ما بين العام 2018 و2023، كما شغلت منصب رئيس لجنة ضمان الجودة في كلية العلوم الطبية والصحية وعملت على تطوير العديد من الجوانب المتعلقة ببرامج الدراسات العليا المطروحة وساهمت في تحديث المناهج والبرامج المقدمة، كما لها إسهامات في تدريس مقررات الماجستير في علم وظائف الأعضاء، والإشراف على طلاب الماجستير في علم وظائف الأعضاء بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية.

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