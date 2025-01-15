المنامة – جامعة الخليج العربي: صدر عن رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد قراراً بتعيين الدكتورة أسيل فؤاد الصالح عميداً لشؤون الطلبة في الجامعة.

و أعربت الدكتورة أسيل الصالح عن فخرها واعتزازها بتولي منصب عميد شؤون الطلبة في جامعة الخليج العربي، معتبرةً هذا التعيين محطة هامة في مسيرتها المهنية، مؤكدة أن هذا المنصب يمثل مسؤولية كبيرة وفرصة للمساهمة في تعزيز دور الطلبة كمحور أساسي في العملية التعليمية، مشددة على أهمية توفير بيئة داعمة ومُلهِمة تسهم في تمكين الطلبة من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والشخصية.

وأضافت: "جامعة الخليج العربي لطالما كانت مؤسسة رائدة في مجال التعليم الصحيّ والدراسات العليا على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنا أتطلع إلى المساهمة في تطوير البرامج والأنشطة التي تعزز من مكانة الجامعة وتحقق تطلعات طلبتها في بيئة تعليمية متقدمة."

وتطرّقت الدكتورة أسيل إلى أهمية بناء جسور التعاون بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإدارة، بهدف تحقيق التكامل في العمل الأكاديمي والأنشطة اللامنهجية، مما يعكس صورة الجامعة كصرح تعليمي يُعنى بالتميز والإبداع في جميع المجالات.

وختمت تصريحها بتقديم الشكر والتقدير لرئاسة الجامعة على الثقة التي أولوها إياها، مؤكدة التزامها بالعمل الجاد والمستمر لخدمة الطلبة وتعزيز تجربتهم الجامعية.

قبل تكليفها بعمادة شؤون الطلبة، عملت الدكتورة أسيل الصالح أستاذاً مشاركاً في قسم طب الأسرة والمجمع في جامعة الخليجي العربي، إلى جانب عملها كخبيرة للتغذية في المستشفى الطلب الجامعي لمدينة الملك عبدالله بجامعة الخليج العربي، وقد لعبت الدكتورة الصالح دوراً مهماً في صياغة وتطبيق البرتوكول الوقائي لجائحة كورونا كوفيد – 19 في جامعة الخليج العربي، وعينت في العام 2023 مستشارة لوزيرة الصحة البحرينية لشؤون البرامج الصحية.

و الدكتورة أسيل الصالح خبيرة تغذية مسجلة متخصصة في السمنة والسكري ومتلازمة القولون العصبي والحساسية الغذائية ومشاكل الكلى والكبد والجينات، وقبل مجيئها إلى البحرين وعملها في جامعة الخليج العربي سنة 2018، عملت في Imperial College London حيث قادت الأبحاث في مجال الوقاية من مرض السكري في المملكة المتحدة. بعد حصولها على درجة الدكتوراه من King›s College London ، واستأنفت الدكتورة الصالح أنشطتها البحثية والتدريسية في نفس الجامعة قبل التحاقها Imperial College London.

وقامت أثناء عملها للحصول على درجة الدكتوراه بإجراء أبحاث مكثفة حول تأثير النظام الغذائي والتفاعل الجيني في تحديد أخطار السمنة و مرض السكري، حيث كانت الباحثة الرئيسية في علم الوراثة في دراستين متعددتي المراكز في المملكة المتحدة. ثم أكملت درجة بحثية في Harvard Medical School .

ونشرت النتائج التي توصلت إليها في مجلات علمية رفيعة المستوى واستشهد بأبحاثها بشدة، وتم الاعتراف ببحوث الدكتوراه من قبل جمعية التغذية كأفضل عمل بحثي في المملكة المتحدة لذلك العام، كما وتواصل الدكتورة الصالح عملها وبحثها في جامعة الخليج العربي، وممارستها من خلال تقديم الاستشارات الغذائية في عيادتها في مدينة الملك عبدالله الطبية.

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