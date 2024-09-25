الرياض: عززت "إنستنكتيف بارتنرز"، إحدى الشركات الرائدة في استشارات إدارة السمعة والاتصال الاستراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط، مكانتها الريادية بتعيين إكرام اليعقوب شريكاً إدارياً ورئيساً لعملياتها في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تأكيداً على التزام الشركة الراسخ بنهجها الإقليمي المتكامل، ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.

تتمتع اليعقوب بخبرة إدارية واسعة في قطاع الأسواق المالية ورسم السياسات الاستراتيجية العامة وتعزيز الأثر المرتبط بالمبادرات المجتمعية، مما يجعلها مؤهلة لقيادة جهود "إنستنكتيف" التوسعية في المملكة، خاصة في القطاعات التي تشهد نمواً وتحولاً كبيرين. وستقود من منصبها الجديد أعمال الشركة في السعودية، مع التركيز على تقديم استشارات استراتيجية متخصصة للمؤسسات الاستثمارية والمالية وتوثيق روابطها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وبناء شراكات استراتيجية متينة محلياً ودولياً. حيث تفخر "إنستنكتيف" بدورها في تمكين المؤسسات من مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالأعمال في إطار سياقها المحلي.

في هذا الصدد، قالت سامانثا بارتل، الرئيس التنفيذي لشركة "إنستنكتيف بارتنرز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

نفخر في إنستنكتيف بارتنرز بتقديمنا استشارات موثوقة لكبرى الشركات المالية والاستثمارية في السعودية لأكثر من عقد من الزمن، ونتطلع إلى مواصلة هذا الدور الريادي مع انضمام إكرام اليعقوب إلى فريقنا الاستشاري المتنامي. فبفضل خبرتها وعلاقاتها الوثيقة في المملكة، نسعى لمواصلة تقديم أفضل الممارسات في إدارة السمعة المؤسسية، في مجالات تشمل علاقات المستثمرين، وتقارير الشركات، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والسياسة العامة، واتصالات الأزمات."

ستعمل إكرام بشكل وثيق مع فرق الشركة الأخرى في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتحديد الفرص، وتعزيز نهج "إنستنكتيف"، لضمان تلبية احتياجات العملاء والشركاء في المملكة بفعالية.

إكرام اليعقوب، حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة سيتي بلندن، وسبق لها الحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد السياسي الدولي للتنمية من جامعة كولورادو للمناجم في الولايات المتحدة، حيث ركزت في أبحاثها على اتجاهات سياسات مزيج الطاقة والتقييم الاقتصادي للموارد الطبيعية والذي يعد امتداداً لعملها السابق في شركة أرامكو السعودية. فيما شغلت مؤخراً منصب العضو المنتدب والمدير العام لمجموعة "برونزويك"، وقادت توسعها الاستراتيجي في السعودية عبر تقديم استشارات استراتيجية حول الاتصالات المالية وعمليات الدمج والاستحواذ والإدراجات العامة للشركات في السوق المالية السعودية. إضافةً إلى ذلك، تعد اليعقوب إعلامية مرموقة، حيث عملت لأكثر من عقد كرئيس تحرير للأعمال في "قناة العربية".

وبمناسبة تعيينها، علقت إكرام اليعقوب، الشريك الإداري ورئيس "إنستنكتيف بارتنرز" في السعودية، قائلة:

"يشرفني الانضمام إلى "إنستنكتيف" ومواصلة البناء على قدراتها المتقدمة. فمع التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يبحث القادة والرؤساء التنفيذيين باستمرار عن شركاء موثوقين يتمتعون بالخبرة والدراية التامة للتعامل مع التحديات المعقدة و القضايا الحرجة ذات البعد الإقليمي والدولي. تحظى إنستنكتيف بمكانة مرموقة في مصاف الشركات الاستشارية الرائدة في إدارة السمعة المؤسسية من خلال ركائزها في التقييم المالي والاستثماري والبيئي مع تعمقها في فهم سياق المجتمع المحلي وربط ذلك بأفضل الممارسات على الصعيد الدولي، وأتطلع لمواصلة تعزيز هذا النموذج الاستشاري الرائد والوصول به لأفاق جديدة بالمستقبل القريب بإذن الله."

وأضافت سامانثا بارتل: "نحن واثقون أن قيادة إكرام ستكون قوة محركة لأعمالنا في المملكة مع التركيز على تنمية الكفاءات المحلية الواعدة لدينا."

اليعقوب هي أيضاً عضو في "لجنة العضويات والفعاليات بجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA)"، الهادفة إلى تعزيز مستوى علاقات المستثمرين وتعميق الأثر الاستثماري في السعودية.

وتفخر إنستنكتيف بقاعدة عملاء متنامية على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم اختيارها لجائزة أفضل شركة استشارية كبيرة الحجم للعام 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل جمعية العلاقات العامة والاتصالات.

حول إنستنكتيف بارتنرز

إنستنكتيف بارتنرز شركة استشارية لاتصالات الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. كشركاء في التغيير، نحن نساعد في إحداث تغير إيجابي في قواعد المجتمعات المتغيرة باستمرار. نحن نقدم خدمة متكاملة تعتمد على الخبرة في الاتصال الاسترايتيجي وأسواق رأس المال والمحتوى والتصميم والرقمنة وتوفير الاستشارات العالمية في الشؤون العامةورسم سياسات الاستدامة. . هدفنا هو بناء الثقة من خلال الشفافية والصدق، حتى نتمكن مع عملائنا من أن نكون قوة من أجل الخير.

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