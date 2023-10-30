المنامة، البحرين: أعلنت شركة إنفورما ماركتس، الشركة الرائدة عالمياً في تنظيم المعارض، عن تولي السيد محمد إبراهيم منصب المدير العام. بخبرة تمتد إلى 16 عاماً في الشركة، قد شغل السيد محمد مناصب مختلفة في إدارة العمليات وإدارة المعارض في البحرين، حيث أشرف على تنظيم فعاليات بارزة مثل معرض الجواهر العربية، ومعرض العطور العربية، ومعرض الخريف، مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (MEOS-GEO)، الإضافة الى معرض الكويت للنفط والغاز (KOGS)، وذلك تماشياً مع التوجهات الرامية لتعزيز فريق العمل الإداري بكفاءات واعدة.

ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى السيد محمد إبراهيم مسؤولية الإدارة العامة للشركة. ويشمل ذلك تطوير وتنفيذ الخطط الإستراتيجية والاشراف على الأداء المالي وإدارة الأنشطة اليومية لجميع الاقسام.

من جهته، أعرب السيد بيتر هول، رئيس شركة إنفورما لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا عن ثقته في قدرات السيد محمد ابراهيم، قائلاً: "يتمتع السيد محمد إبراهيم بخبرة عالية وهو مدير ذو مكانة عالية في قطاع المعارض. فهو يتمتع بمعرفة واسعة ورؤية ثاقبة للسوق وعلاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والاستراتيجيين، ونحن مؤمنون بإمكاناته وكفاءته الإدارية التي ستضفي قيمة كبيرة لمسار نمو الشركة استناداً على خبراته الواسعة في المجال، متمنين له كل التوفيق والسداد في منصبه الجديد."

وتحت قيادة السيد محمد، تتوقع الشركة استمرار نجاحها، حيث يتمتع بسجل حافل في تحقيق نتائج استثنائية وإدارة العمليات المعقدة. ويأتي تعيينه كمديرعام انعكاساً لالتزامه بقطاع المعارض وتفانيه في تحقيق أهداف عملاء إنفورما ماركتس.

رداً على الترقية، أعرب السيد محمد إبراهيم عن امتنانه قائلاً: "يشرفني أن تتم ترقيتي إلى منصب المدير العام في إنفورما ماركتس. أنا شغوف للغاية بصناعة المعارض، وملتزم بمساعدة عملائنا للوصول إلى أهدافهم التجارية، وإنني أتطلع إلى العمل مع الفريق الموهوب في إنفورما ماركتس البحرين لتقديم خدمات إدارة المعارض المتميزة بأعلى مستويات الجودة."

وجدير بالذكر بأن السيد محمد إبراهيم يمتلك خبرة مهنية واسعة في انفورما ماركتس وسمعته كقائد محترم في صناعة المعارض. يستعد محمد إبراهيم للتفوق في منصبه الجديد وقيادة إنفورما ماركتس البحرين نحو مزيد من النمو والنجاح المستمر. إن تفانيه في إدارة العمليات والعلاقات مع العملاء وخدمة العملاء الاستثنائية يجعله فرداً لا يقدر بثمن للشركة وصناعة المعارض ككل.

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نبذة عن شركة إنفورما ماركتس:

شركة "إنفورما ماركتس - Informa Markets". تعمل على إنشاء منصات ومعارض لمختلف الصناعات والأسواق المتخصصة لتوفر لها فرصًا تجارية وآفاق جديدة للابتكار والنمو. وتضم محفظة الشركة أكثر من 550 حدثًا دوليًا وعلامة تجارية بالعديد من الأسواق والقطاعات، ومنها قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية والبنية التحتية والبناء والعقارات والأزياء والملابس، وكذلك قطاع الضيافة وقطاع المأكولات والمشروبات والصحة والتغذية ومجالات متنوعة أخرى. ومن خلال تنظيم المعارض وتوفير حلول المحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات، تُوفر شركة إنفورما ماركتس للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرص للمشاركة واكتساب المعارف والتجارب وتنفيذ الأعمال التجارية معًا. وبصفتها المُنظِّم الرائد للمعارض على مستوى العالم، تهدف الشركة لتعزيز نجاح ونمو مجموعة متنوعة من القطاعات المتخصصة، بحيث تمهد لها وسائل جديدة للازدهار طوال العام.

نحقق في إنفورما ماركتس نجاح باهر لمعايير الاستدامة في جميع عملياتنا، ومن خلال دراسة السوق نقدم نتائج مذهلة لعملائنا. نسعى في وضع الاستدامة ضمن أساسيات أعمالنا وإدارة معارضنا ووظائفنا اليومية.

هدف إنفورما ماركتس هو أن تصبح شركة أكثر استدامة من أي وقت مضى في جميع عملياتها. وتحافظ على التزامها المستمر المدعوم بالبصيرة والابتكار والتعاون في إحداث تأثير بيئي واجتماعي إيجابي على كل من المجتمعات والصناعات التي تعمل فيها.

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