عقدت التعاونية الاستهلاكية للصناعات الغذائية الاماراتية اجتماع مجلس الادارة برئاسة الدكتور أحمد حسن بن الشيخ وبحضور أعضاء مجلس الادارة وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية المعتمدة للتعاونية، وتم تعيين الدكتور محمد خميس الشحي بمنصب الرئيس التنفيذي للجمعية، لما يتمتع به الشحي من خبرة وكفاءة في مجال التعاونيات والذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع اهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة في تمكين المواطنين في القيادات والمناصب الادارية العليا.

ومن خلال الاجتماع تم عرض ومناقشة آلية توزيع شهادات الاسهم على المكتتبين ومناقشة اختيار الموقع المناسب لمباشرة العمل بحسب الخطة.

وأكد الدكتور أحمد حسن بن الشيخ عن أهمية الأخذ بعين الاعتبار بتوظيف المواطنين وبالأخص القيادات العليا حسب قدراتهم وخبراتهم بما يتماشى مع أهداف ورؤية التعاونية وتطويرها، نظراً لاختلافها عن بقية التعاونيات والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

كما أشار الدكتور أحمد إلى أن الهدف الرئيسي من تأسيس الجمعية والكيان الصناعي هو المساهمة الاجتماعية وتوفير المواد الاستهلاكية والسلع الأساسية بأسعار تنافسية ومناسبة بالجملة أو التجزئة والذي يدعم ويعزز مكانة الأمن الغذائي في الدولة.

وفي الختام يؤكد مجلس ادارة تعاونية الصناعات الغذائية الاماراتية للمساهمين بالعمل الدوري والمستمر من قبل الادارة لتحقيق الاهداف المرجوة والرئيسية لبدء الخطة التشغيلية قبل نهاية العام باذن الله، كما تنوه باستمرار فرصة الاكتتاب لزيادة رأس المال وإعطاء فرصة أكبر لجميع المواطنين من إمارات مختلفة في الدولة .

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