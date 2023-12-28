أعلنت غرفة تجارة وصناعة عجمان وبالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب عن تشكيل مجلس شباب غرفة عجمان في دورته الأولى، سعياً لتعزيز تفاعل الموظفين الشباب في تحقيق أهداف ورؤية غرفة عجمان وضمان المشاركة الشبابية في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة والدولة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وبما يتوافق مع الأجندة الوطنية للشباب.

ضم مجلس شباب الغرفة، مريم محمد سعيد النعيمي رئيساً، ومانع علي البلوشي نائب الرئيس، وعضوية كلاً من نجلا ناجي الظفري، سلطان خلفان المطروشي، آمنه ناصر لوتاه، غاية محمد النعيمي، وسلطان عبدالرحمن المهيري.

ويختص مجلس شباب الغرفة بمجموعة من المهام الرئيسية وعلى رأسها دعم مشاركة الشباب في تنفيذ مبادرات ومشاريع تدعم أهداف الغرفة ورؤيتها، وتوفير منصة مستدامة لرصد أفكار وتطلعات الشباب المستقبلية، والتعرف على الفرص والتحديات التي تهم فئة الشباب، وضمان مواكبة الشباب لأهم المتغيرات الحالية والمستقبلية وخاصة المعنية بالشأن الاقتصادي.

وأفادت مريم النعيمي رئيس مجلس شباب غرفة عجمان، أن تشكيل المجلس يتوائم مع هدف الغرفة الاستراتيجي والمعني بتعزيز كفاءة رأس المال البشري وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة، مؤكدة ان مجلس شباب غرفة عجمان سيحرص على تنفيذ مبادرات شبابية تعزز مساهمة الشباب في قطاع ريادة الاعمال ودعم الاقتصاد المحلي بمشاريع شبابية مبتكرة تواكب توجهات إمارة عجمان الاقتصادية والاستثمارية.

ونوهت أن المجلس سيسعى إلى المساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للشباب خلال المرحلة المُقبلة عبر إعداد برامج وفعاليات خاصة بالشباب تمكنهم من تمثيل الغرفة في المحافل والفعاليات العالمية والإقليمية والمحلية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تجسيد الهوية والثقافة الوطنية وتهيئة جيل شباب واعٍ ومبتكر يتمتع بالإيجابية والمبادرة وروح المسؤولية المجتمعية.

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