أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة : في إطار جهوده الرامية لإضفاء تصوّرات وآفاق جديدة على رؤيته الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عن ترشيح السيد/ أديب أحمد المدير الإداري لمجموعة " لولو المالية القابضة " التي يقع مقرها في أبوظبي كعضو مستقل في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

يخضع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الذي تأسس عام 2009 لإشراف وزارة الاقتصاد حيث يترأس مجلس إدارته معالي عبد الله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة. تمثلت رؤية المجلس عند تأسيسه في العمل كحلقة وصل بين المستثمرين الإماراتيين في الخارج والحكومة سعيًا لتعزيز تنافسية الاستثمارات الإماراتية في الخارج والتغلب على أي تحديات على هذا الصعيد.

في معرض تعليقه على هذا الترشيح، قال السيد/ أحمد: "يشرفني اختياري لأداء دور محوري في التنمية الاقتصادية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد أثبتت الإمارات العربية المتحدة قدرتها الاستثنائية على الصمود في وجه التحديات واتبعت نهجًا إداريًا مبتكرًا أثناء فترة جائحة كورونا، ومن ثم ستساعدنا التصوّرات والآفاق الجديدة في تعزيز التطلعات الاستثمارية للدولة في الخارج. وبصفتي مقيم أعتز بإقامتي في الإمارات العربية المتحدة، يشرفني المشاركة في تطوير هذه الدولة بل وأتطلع إلى التعاون مع زملائي الأعضاء في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج."

يأتي تعيين السيد/ أحمد الذي يترأس أيضًا مجموعة توينتي ١٤ القابضة العاملة في مجال استثمارات الضيافة الفندقية بفضل خبراته الاستشارية الواسعة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يشغل أيضًا عضوية المجالس الاستشارية لبنك الماريه المحلي في الإمارات العربية المتحدة والمجموعة الاستراتيجية الإقليمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي ومنتدى السياحة العالمي في لوزيرن.

جدير بالذكر أن شركة الخدمات المالية التي يتولى إدارتها تدير شبكة مترامية الأطراف تضم أكثر من 245 فرعًا في 11 دولة، بما فيها 83 فرعًا لشركة لولو للصرافة في الإمارات العربية المتحدة علاوة على تطبيق السداد النقدي الرقمي لولو موني "LuLu Money".

#بياناتشركات

- انتهى -

للاتصال

أجيت جونسون

رئيس علاقات الأعمال الاستراتيجية

هاتف: +971(50)6623786

البريد الإلكتروني: ajit.johnson@lulufin.com