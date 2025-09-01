القاهرة، شهدت الجمعية العامة العادية لشركة بلتون القابضة أعلى نسبة حضور وتصويت في تاريخ الشركة، وذلك بمشاركة حوالي ٨٨٪؜ ممن لهم حق التصويت، حيث وافقت الجمعية العامة بنسبة ٩٩.٩٪؜ على تجديد انتخاب مجلس الإدارة وتجديد تعيين السيدة/ داليا خورشيد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة لثلاثة أعوام إضافية.

‎وتتولي داليا خورشيد منصب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون القابضة منذ أغسطس 2022. ونجحت الشركة تحت قيادتها في التحول للربحية والتوسع في نطاق أعمالها عبر إطلاق منصة متكاملة من الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى تطوير ورقمنة خدماتها المالية المتنوعة. كما استطاعت بلتون خلال هذه الفترة أن تحقق أعلى معدلات نمو في تاريخ الشركة سواء في الإيرادات أو في الأرباح.

‏‎جدير بالذكر أن بلتون القابضة قد حققت إيرادات تشغيل مجمعة بقيمة 6.3 مليار جنيه، مع تسجيل صافي أرباح مجمعة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025.

-انتهى-

#بياناتشركات