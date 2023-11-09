دبي، الإمارات العربية المتحدة- قامت شركة تاليس، الشركة الرائدة عالمياً في قطاعات الدفاع والأمن، والملاحة الجوية والفضاء، والهوية الرقمية والأمن، بتعيين عبد الحفيظ موردي رئيساً تنفيذياً لأعمالها في دولة الإمارات، ورئيساً تنفيذياً لشركة تاليس الإمارات للتقنيات (TET). وبهذه الصفة، يستمر أيضاً في منصبه مديراً قطرياً لشركة تاليس في العراق.

استناداً إلى أكثر من أربعة عقود من الشراكات الراسخة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، سينصب تركيز موردي الرئيسي على توسيع نطاق الأعمال التكنولوجية للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما من خلال تطوير شركة تاليس الإمارات للتقنيات (TET). وستعمل "تاليس" على الاستفادة من نطاق الأعمال المتنامي لتعزيز مساهماتها في القطاعات الرئيسية، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية والالتزامات التعليمية وبرامج التدريب.

تمتد مسيرة عبد الحفيظ موردي المهنية لأكثر من عقدين من الزمن حيث شغل العديد من المناصب القيادية في القطاع. تخرج في إدارة الأعمال الدولية من جامعة باريس 1 بانتيون-سوربون، وبدأ حياته المهنية مديراً للتسويق الميداني لدى شركة شلمبرجير، ثم انضم إلى شركة جيمالتو، التي أصبحت الآن جزءاً من شركة تاليس، مديراً للمبيعات في عام 2003، ثم تم تعيينه لاحقاً في عام 2006 مديراً لمبيعات الهوية الرقمية والأمن. لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم تعيينه مديراً إقليمياً لشركة تاليس في العراق والأردن في عام 2014، وأضاف عمان إلى مسؤولياته في عام 2020.

يقول عبد الحفيظ موردي "يشرفني أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تعتبر دولة الإمارات شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً مؤثراً، وتتطلع إلى تعزيز مكانتها من خلال الركائز الأربع ألا وهي المجتمع والاقتصاد والدبلوماسية والنظام البيئي المذكورة في "نحن الإمارات 2031". وستواصل تاليس دعم دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أحدث التقنيات والبرامج التعليمية والتدريبية، فضلاً عن التطورات الصناعية الأخرى. وإنني أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في البلاد. وأضاف موردي "معاً، سنبني مستقبلاً يمكننا الوثوق به جميعاً".

تتواجد شركة تاليس في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 45 عاماً، حيث تقدم للعملاء حلولاً متقدمة تقنياً في مجالات الدفاع والأمن، والملاحة الجوية والفضاء، والنقل. وفي عام 2019، أنشأت المجموعة شركة تاليس الإمارات للتقنيات (TET)، وهي كيان مملوك لها بالكامل، كجزء من برنامج توازن الاقتصادي، لتعزيز التوطين وتنمية المواهب الإماراتية. ويضم مراكز التميز للأنظمة الحيوية ومجموعة متنوعة من تقنيات الدفاع والفضاء الرقمي. منذ تأسيسها، أطلق كل من مجلس التوازن الاقتصادي و شركة تاليس الإمارات للتقنيات (TET) على التوالي مركز التميز للرادارات ومركز الخدمات الدفاعية ومركز التميز الرقمي.

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حول تاليس

تعد تاليس (Euronext Paris: HO) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتعمل في المجالات الرئيسية: الدفاع والأمن، والملاحة الجوية والفضاء، والهوية الرقمية والأمن. تقوم تاليس بتطوير المنتجات والحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر استدامة.

تستثمر المجموعة ما يقرب من 4 مليارات يورو سنوياً في البحث والتطوير، لا سيما في المجالات الرئيسية مثل تقنيات الكم والحوسبة المتطورة والجيل السادس والأمن السيبراني.

يعمل لدى تاليس 77000 موظف في 68 دولة. وفي عام 2022، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 17,6 مليار يورو.