الشرق الأوسط - بي دي سويس العالمية؛ شركة رائدة في تقديم خدمات الاستثمار والتداول في الفوركس والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت، متواجدة بقوة في الأسواق العالمية منذ أكثر من 10 سنوات، تَسعد بأن تُعلن عن تولي عبدالغني خطاب إدارة قسم التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة.

من جانبه صرح دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لـ بي دي سويس بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوله "يُسعدنا أن نُرحب بــ عبدالغني ضمن فريق التسويق المتميز لدينا. واستجابة للنمو المطرد لقاعدة عملائنا والتوسع الذي تشهده الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ تتجه خطط الشركة الآن للتركيز بشكل أكبر على المنطقة، التي باتت تحظى بأهمية كبيرة" وتابع بقوله "عبدالغني، والذي يمتلك أدوات تسويقية فريدة وخبرة كبيرة في عالم التسويق بالإضافة إلى خبراته الواسعة في مجال الفوركس والعقود مقابل الفروقات، سوف يتولى مسئولية تنفيذ خطط الشركة التوسعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وفي تصريح له قال عبدالغني، مدير قسم التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي دي سويس "تحظى بي دي سويس بسمعة عالمية مرمُوقة وتواجد قوي في عالم التداول عبر الإنترنت. وأنا سعيد جدا لانضمامي إلى فريق عمل الشركة المتميز، وسوف أبذل قصارى جهودي وأكرس كل خبراتي في عالم التسويق لتحقيق المزيد من النجاح للشركة العريقة".

ومؤخرًا أعلنت بي دي سويس عن تعيين دانيال تقي الدين أحد أبرز أقطاب صناعة المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رئيسًا تنفيذيا للشركة في المنطقة، كما أعلنت أيضًا عن تعيين أسامة الصيفي رئيسًا لإدارة مبيعات الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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حول بي دي سويس

بي دي سويس - مجموعة رائدة عالميًا في تقديم الخدمات المالية تضم عددا من الكيانات المؤسسية المعتمدة؛ توفر خدمات الاستثمار والتداول في العقود مقابل الفروقات لنحو أكثر من 1.5 مليون عميل نشط مسجل في 180 دولة حول العالم. ومنذ تأسيسها في عام 2012، لا تزال بي دي سويس حتى الآن تقدم منتجات وخدمات تداول عالية الجودة، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من منصات التداول العالمية. وتقدم مجموعة بي دي سويس لعملائها مزايا التداول بفروقات أسعار تنافسية وسرعة تنفيذ فائقة لأكثر من 1000 أداة تداول رئيسية؛ بما في ذلك أسهم الشركات الرائدة وصناديق الاستثمار المتداولة والوصول المباشر إلى أسواق المال العالمية. بالإضافة إلى مئات العقود مقابل الفروقات؛ بما في ذلك العملات والأسهم والسلع والمؤشرات. تعمل مجموعة بي دي سويس وفق إطار تنظيمي صارم وتدير خدامتها المتميزة بمستويات عالمية استنادا إلى تراخيص ولوائح العديد من الكيانات الرقابية المختلفة.