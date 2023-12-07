سلطنة عُـمان: أعلنت "بيوند ون"، مزود الخدمات الرقمية وشركة الاستثمار والتشغيل في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، عن تعيين شادلي آل عبد السلام رئيساً تنفيذياً لشركة "فرندي موبايل عُمان".

ومن خلال قيادة النمو المتواصل لشركة "فرندي" وتعزيز حصتها السوقية في سلطنة عُمان، سيقـوم آل عـبد السلام أيضاً بدور رئيسي في الإشراف على النشاطات التجارية لمجموعة "بيوند ون" في السلطنة.

وبخبرة تـزيد عن عقدين من الزمن في صناعة الاتصالات، شغل آل عبد السلام سابقاً منصب المدير التجاري لشركة "فرندي موبايل" في عُمان، حيث ساهم بدور فعّال في رسم مسار نمو "فرندي"، وإرساء أسس متينة لشهرة العلامة التجارية في أنحاء المنطقة.

وقبل ذلك، ترأس قسم خدمات الإنترنت والاتصالات في المنزل في شركة Ooredoo عُمان، حيث قاد إطلاق خدمات الجيل الخامس التجارية الثابتة عن بُعـد. كما شغل مناصب قيادية في "عُـمانتل".

وقال هاني الكخن، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند ون" في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يتمتع شادلي بفكر مستـقبلي ومهارات قيادية، ويعرف تماماً كـيفية دفع نمو الأعمال. لدينا ثقة كاملة في مواصلة توسّع فرندي موبايل تحت قيادته، وتمثيله لمجموعة بيوند ون في عُمان".

وحول تعيينه، قال آل عبد السلام: "أمر ملهم أن أكون جزءاً من بيوند ون ومشاركة رؤيتها – هي رؤية تؤكد على الابتكار والاستراتيجيات التحويلية والالتزام بإعادة تعريف قطاع الخدمات الرقمية. إن فريق العمل لدينا ملتزم بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وترسيخ علاقاتنا مع الحكومة والهيئات التنظيمية، وتعزيز شراكاتنا لتوفير قيمة أكبر".

تم إطلاق فرندي موبايل كأول موزع لخدمات الهاتف المتحرك في المنطقة، وقد حقـقـت نجاحاً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2009، وهي تقدم خدماتها اليوم لأكثر من 4 ملايين مستخدم في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل كثالث أكبر مزود لخدمات الهاتف المتحرك في سلطنة عُمان.

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نبذة عن "بيوند ون":

"بيوند ون" هي شركة مزودة للخدمات الرقمية تُعيد صياغة التجربة الرقمية الشخصية للمستهلكين بشكل جذري في الأسواق الناشئة حول العالم. نحن نضع الـفرد في صميم كل ما نفكر ونقوم به، لابتكار تجارب رقمية مخصصة للغاية تعمل على تحسين حياتهم، وإيجاد عالم أكثر شمولية وحيوية وترابطاً للجميع. ويقع المقر الرئيسي لشركة "بيوند ون" في دبي، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار العالمية الخاصة "بريورا مانجمنت هولدينغ دبي"، وتعمل من خلال استثماراتها في عدد من البلدان حول العالم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.beyond.one

نبذة عن "فرندي":

"فرندي موبايل" هي علامة تجارية رائدة لخدمات الهاتف المتحرك، تقدم تجربة مدفوعة مسبقاً للهاتف المتحرك تجمع بين العروض المثيرة والخدمات المميزة بأسعار تنافسية. تم إطلاق "فرندي موبايل" في أبريل 2009، وتوفر أسعار تنافسية لباقات البيانات والمكالمات، مع خدمة عملاء متميزة بست لغات، بالإضافة إلى توافر الخدمة في عدة دول بمنطقة مجلس التعاون الخليجي. تم الاستحواذ على الشركة في فبراير 2023 من قبل "بيوند ون"، إلى جانب "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا كجزء من خطتها لإعادة صياغة أسلوب تفاعل المستهلكين مع التكنولوجيا بشكل جذري في الأسواق الناشئة حول العالم.