بيت التمويل الكويتي- البحرين يعلن عن استقالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عبدالحكيم يعقوب الخياط بعد أكثر من عشرين عاماً من العطاء

أبريل 2024 (المنامة، البحرين): أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن استقالة السيد عبدالحكيم يعقوب الخياط من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للبنك. وقد شغل السيد عبدالحكيم الخياط هذا المنصب لمدة تزيد عن عشرين عاماً، وتشكل استقالته تكليلاً لحقبة حافلة بالعطاء والتميز والنمو.

ساهم السيد عبدالحكيم الخياط منذ التاسيس في الدفع بمسيرة بيتك البحرين وتعزيز مكانته الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة. وقد أسفرت اسهاماته في الدفع برؤية مجلس الادارة الاستراتيجية إلى تحقيق التميز المستحق لبيتك – البحرين من خلال التنوع في الخدمات والأعمال.

السيد عبدالحكيم الخياط مصرفي متمرس غني عن التعريف، يملك خبرة واسعة في القطاع المصرفي، وقد شكل مع فريق العمل قوة دافعة وراء العديد من الإنجازات التي حققها بيت التمويل الكويتي-البحرين وافاد بها الصناعة المصرفية ودفع بالمنافسة بين البنوك. حيث أثمرت جهوده مع فريق العمل منذ التأسيس في طرح العديد من المنتجات المصرفية ومنها التمويلات العقارية طويلة الأجل كمنتج الإجارة المنتهية بالتمليك مما ساهم في فتح آفاق جديدة لتمكين المواطنين من اقتناء مساكن لهم ، كما أدى تبني التكنولوجيا المالية إلى الارتقاء بخدمات بيت التمويل الكويتي-البحرين واكسابه مركزاً متقدماً بين المصارف أسهم في تمكين العملاء من تحقيق احتياجاتهم المالية بكفاءة عالية، ليرسي بيتك البحرين بذلك معايير تنافسية بين المصارف في الحلول المصرفية الرقمية.

كما تكللت جهوده مع فريق العمل إلى انشاء ادارة للثروات تعنى بتلبية احتياجات العملاء من ذوي الملاءة المالية لتنويع استثماراتهم بما يتناسب مع متطلباتهم من ناحية العوائد والمخاطر من خلال قيادات بحرينية شابة ومؤهلة. واستثمر بيتك-البحرين مبكراً في مشاريع التطوير العقاري الكبرى فكان قوة مؤثرة في تحريك جانب مهم في اقتصاد المملكة وخلق مزيد من المنافسة وتحسين جودة المنتجات العقارية.

جدير بالذكر ان نسبة البحرنة في بيتك البحرين تزيد عن ٩٠ في المائة غالبيتهم من حملة المؤهلات المهنية والدراسات العليا.

وبالإضافة إلى إسهاماته في بيت التمويل الكويتي-البحرين، شغل السيد عبدالحكيم الخياط ولايزال منصب رئيس مجلس إدارة اثنين من أهم المشاريع العقارية في المملكة وهما درة البحرين وديار المحرق، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العقارية الأخرى، وقد نجح وفريق العمل معه في خلق بصمة واضحة في القطاع العقاري. وهو عضو في العديد من الموسسات الاهلية غير الهادفة للربحية ويأخذ على عاتقه الوفاء بمسؤلياته الاجتماعية باهتمام بالغ.

من جانبهم شكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة جهود السيد عبدالحكيم الخياط وتفانيه طيلة فترة عمله وما أظهره من مهنية عالية وحسن التعامل مع أعضاء المجلس وفريق بيتك - البحرين ومجموعة بيتك والمجتمع والجهات الأخرى ذات الصلة مما أسهم في تبوء بيتك - البحرين المكانة المرموقة التي يستحقها في مملكة البحرين فله من مجلس الإدارة ومجموعة بيتك كل الشكر والثناء والتقدير متمنين له دوام التوفيق والنجاح فيما ينوي القيام به من أعمالٍ مستقبلية بإذن الله.

ومن جانبه، عبر السيد عبدالحكيم الخياط عن حمده وثنائه لله عزوجل على جزيل عطائه وتوفيقه وقدر عالياً الدعم والمساندة التي لقيها بيت التمويل الكويتي-البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وما كان لذلك من أثر واضح في تحقيق ما تم تحقيقه بإذن الله منذ تأسيس بيت التمويل الكويتي في البحرين.

كما تقدم بالشكر والعرفان إلى ملاك مجموعة بيت التمويل الكويتي الكرام ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الذين أسسوا وتعاقبوا على إدارة البنك على ما قدموه من دعم ومساندة وثقة مقدرة طوال تلك الفترة تستوجب الثناء وشكر المولى عز وجل عليها. كما أثنى على تعاون مجموعة بيت التمويل الكويتي عبر دعمها الكبير والسخي للمساهمات المجتمعية المتميزة بشتى اشكالها في المملكة منذ التأسيس.

كما أشاد بالدعم المعنوي والمستمر من سفراء دولة الكويت الكرام في المملكة وحثهم الدائم على تقديم أفضل ما يمكن تقديمه حرصاً منهم على المحافظة على متانة العلاقات بين البلدين ومكانة المؤسسات الكويتية العاملة في المملكة.

كما وجه عظيم شكره وتقديره إلى كافة موظفي بيتك-البحرين الذين عملوا ومنذ التأسيس بكل إخلاصٍ وكفاءة وأسهموا بكل اقتدار في تحقيق الأهداف المرجوة وبناء هذه المؤسسة المتميزة في مملكة البحرين فهم حقاً جديرون بالثناء والعرفان على ما قدموا متمنياً لهم تحقيق ما يصبون إليه فيما هو قادم باذن الله.

كما أشاد السيد عبدالحكيم الخياط بتوجيهات ودعم مصرف البحرين المركزي للمؤسسات المالية في المملكة خصوصاً خلال الأزمات المالية التي مر بها العالم وحسن تعاملهم وارشادهم واتخاذ القرارات الهامة والمؤثرة للتخفيف من أثر هذه الأزمات، وشكر عملاء وشركاء البنك على مساندتهم والتزامهم مع بيتك البحرين وشكر كافة زملاء العمل في المؤسسات المالية المختلفة في مملكة البحرين من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين وجمعية مصارف البحرين وجميع مؤسسات البنية التحتية ذات العلاقة بالمؤسسات المالية على تعاونهم البناء والمستمر خلال الفترات المختلفة ولاسيما في الفترات الحرجة التي مرت على القطاع الاقتصادي و المالي العالمي والتي تمكنت مملكة البحرين من تخفيف تبعاتها الحرجة بفضل تضافر الجهود بين القطاعات المختلفة بقيادة حكومة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، فلله الحمد والمنة.

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-انتهى-

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