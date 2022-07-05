بوابة ترابط تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً للمنتجات ورئيساً تنفيذياً تجارياً، أحدهما الرئيس العالمي للمصرفية المفتوحة السابق في بنك "إتش إس بي سي"، والآخر الرئيس التنفيذي للإيرادات السابق في شركة "زيفر"

دبي: أعلنت "بوابة ترابط"، أكبر منصة متخصصة في توفير خدمات وحلول البنية التحتية للمصرفية المفتوحة (open banking) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، والمتواجدة في أسواق البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن تعيين نينو أوكامبو بمنصب الرئيس التنفيذي للمنتجات، وعدنان الرياض بمنصب الرئيس التنفيذي التجاري.

بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الخدمات المالية، يعد نينو من رواد الابتكار المرموقين، حيث اكتسب خبرته عبر عمله في مؤسسات عالمية مثل بنك "إتش إس بي سي"، ووكالة "ترانس يونيون"، وشركة "فيديكس". أمضى نينو 17 عاماً من مسيرته المهنية في "إتش إس بي سي"، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في البنك، وكان آخرها منصب الرئيس العالمي للمصرفية المفتوحة وتفضيلات العملاء، وخلال هذه السنين، قام بتمكين البنك من تبادل البيانات وإنشاء الشراكات مع أطراف ثالثة في الأسواق الرئيسية في خضم بيئة متنامية للمصرفية المفتوحة، بالإضافة إلى أنه شغل عدة مناصب عليا شملت منصب الرئيس العالمي للرسائل الرقمية، ومناصب مهمةً أخرى في مجال تطوير المنتجات، وقبل انضمامه إلى "بوابة ترابط"، عمل نينو في الوكالة العالمية لتقارير المستهلك الائتمانية "ترانس يونيون"، حيث ترأس محفظة المصرفية المفتوحة العالمية.

يتميز عدنان بكونه رائد أعمال متسلسل، ومخضرماً في مجال إدارة الشركات الناشئة الناجحة، حيث انضم إلى "بوابة ترابط" بعدما كان الرئيس التنفيذي للإيرادات في شركتي "زيفر" و"ديسيبل"، شركتان أوروبيتان ناشئتان تعنيان بالتكنولوجيا، وقد كان لمساهماته في الشركتين أثر بالغ في ازدهارهما ودفعهما نحو الأمام. فلقد قاد شركة "ديسيبل" العاملة في تكنولوجيا التسويق نحو خروج ناجح، وأما بالنسبة لمزود خدمات الأمن السيبراني المتمركز في هولندا "زيفر"، تمكن عدنان من أن يرتقي بالشركة لتصبح طرفاً عالمياً فاعلاً عبر تعزيز مكانتها في سوق المملكة المتحدة، وتمهيد الطريق نحو توسع الشركة إلى الولايات المتحدة وأسواق جديدة أخرى. وقبل استلامه لهذه المناصب العليا، شغل عدنان على مدى احدى عشرة سنة في عدة مناصب قيادية في قسم المبيعات في شركة البرمجيات متعددة الجنسيات "ساب"، حيث انخرط في الشركة بعد أن استحوذت "ساب" على شركة "ساي بايس" التي كان يعمل بها، ونجح في توقيع صفقات بملايين الدولارات عبر مختلف الصناعات، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ خطط ناجحة لاختراق السوق.

يأتي الاعلان عن التعيينات الجديدة بعد أن أعلنت "بوابة ترابط" مؤخراً عن اختيارهم من قبل مركز دبي المالي العالمي كشريك لأول مختبر للتمويل المفتوح في المنطقة، هذا فضلاً عن إعلان "بوابة ترابط" مؤخراً عن شراكات جديدة مع أربعة مصارف رائدة في المملكة العربية السعودية، ضمت كلاً من بنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (بنك ساب)، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي.

وفي تعليق له على التعيينين الجديدين، قال عبدالله المؤيد، الرئيس التنفيذي لـ "بوابة ترابط":

"يسعدنا أن نرحب بانضمام نينو وعدنان، اللذان يمتلكان ما نعول عليه من خبرات قيمة ورؤية ريادية في "بوابة ترابط"، وأتطلع لما سيضيفانه إلى خططنا للتوسع في الأسواق، وتطوير المنتجات، والنجاح التجاري، فإن عمل نينو كرئيس للمصرفية المفتوحة في 'إتش إس بي سي' أحدث أثراً تحويلياً في البنك، أما عدنان فيتميز بخبرة واسعة وغنية في الإدارة التجارية، فضلاً عن خبرته العملية الوافرة مع شركة ساب".

وأضاف المؤيد قائلاً: "نحن فخورون بانضمامهما إلى فريقنا القيادي، فيداً بيد، سنساهم في كتابة قصة نجاحنا، وسنعمل على استمرارية نمو شركتنا وتعزيز مكانتها كمنصة الصيرفة المفتوحة الرائدة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وعلق نينو أوكامبو الرئيس التنفيذي للمنتجات في "بوابة ترابط"، بقوله:

"إنني متحمس جداً لانضمامي إلى 'بوابة ترابط' في هذه المرحلة البارزة من تطوير أعمالها، فالشركة الآن في موقع مثالي يمكنها من الدفع بعملية تحويل المشهد المالي في منطقة 'مينا'. إنه أمر رائع أن أكون مشاركاً نشطاً في حركة المصرفية المفتوحة في المنطقة، وإنني لأتطلع بشوق لتوسيع خارطة الطريق لمنتج الشركة إلى أسواق جديدة، لا سيما أنني سأعمل جنباً إلى جنب مع فريق عمل رائع".

وقال بدوره عدنان الرياض الرئيس التنفيذي التجاري في "بوابة ترابط":

" أتطلع لأن أخوض هذه الرحلة المشوقة مع 'بوابة ترابط'، ولأن أشارك خبرتي في توجيه العمل ليتمحور حول العملاء ومهاراتي الريادية مع فريقٍ متميز في سبيل تحقيق النمو التجاري للشركة، فإن 'بوابة ترابط' توفر من خلال منصتها بيئة مربحة وداعمةً لجميع الأطراف الفاعلة في المصرفية المفتوحة، ما يشمل البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، والهيئات التنظيمية، فضلاً عن المستفيد النهائي للمصرفية المفتوحة، المستهلك".

تلعب "بوابة ترابط" دوراً محورياً في عملية بناء البنية التحتية لمنظومة المصرفية المفتوحة، فمن خلال استخدام الحلول الرقمية المتوافقة مع مختلف المنصات التي توفرها "بوابة ترابط"، يمكن لكلّ من المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية أن تبني تطبيقاتها الخاصة بالتوازي مع منصة "ترابط" وتعمل على ربطها مع الجهات المعنية لكي تقدم لعملائها خدمات الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، والعديد من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى توفير بوابة موحدة يسهل استخدامها من قبل المطورين.

من خلال عملها بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية، تمكن "بوابة ترابط" من الربط السلس للبيانات مما يسمح بانتقالها بسهولة وبشكل آمن بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية، موفرة بذلك الدعم اللازم لقيام بيئة مالية مزدهرة تساهم في نمو القطاع، ومقدمةً بنهاية المطاف تجربة أفضل للمستخدم.

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ثوبيرنز

تريستان شومان

tg@thoburns.com

حول "بوابة ترابط"

تعد «بوابة ترابط» أكبر منصة مرخصة ومتخصصة في توفير خدمات وحلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تربط شبكة عالمية من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية عبر تطوير بيئة برمجة تطبيقات (API) عالمية، كما تعد المنصة الأولى في المنطقة التي تتيح تدفق الأموال والمعلومات بشكل فوري وآمن وبتكلفة منخفضة من خلال تقديم تقنيات تساعد على تسهيل وتوزيع الخدمات المالية المخصصة كما تمكّن المؤسسات المالية من بناء عالم جديد من الخدمات المالية في المنطقة.

أطلقت «بوابة ترابط» سلسلة أعمالها في البنية التحتية لواجهة برمجة التطبيقات في ديسمبر 2019 من خلال مكاتبها في كل من البحرين والمملكة المتحدة، لتصبح الشريك التقني الداعم للبنوك الرائدة في البحرين. وفي أكتوبر 2020 وسعت «بوابة ترابط» شبكة حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث أسست مكتبين في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل من أبوظبي ودبي.

ويقوم رائد الأعمال عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بوابة ترابط» بإدارة الشركة، ويمتلك خبرة طويلة تزيد عن 15 عاماً في الاستثمار بمختلف القطاعات، ولديه رؤية واضحة للمساهمة في تحفيز تطورات التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهو مناصر قوي لوضع ملكية البيانات بين يدي العميل وتوفير سرعة الوصول إلى الخدمات المالية من خلال التقنيات الناشئة.

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