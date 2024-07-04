نائب الرئيس التنفيذي عدنان أنور يتولى مهامه في منصب الرئيس التنفيذي للبنك اعتباراً من 1 أكتوبر

دبي - أعلن بنك الفجيرة الوطني (إن بي إف) اليوم عن انتهاء فترة تكليف فينس كوك الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر المقبل، بعد قيادته الناجحة للبنك طوال أكثر من 14 عاماً.

ويسر مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني أن يعلن عن تعيين عدنان أنور، نائب الرئيس التنفيذي الحالي، في منصب الرئيس التنفيذي خلفاً للسيد فينس كوك.

وساهم فينس كوك بشكل رئيسي في مسيرة نمو بنك الفجيرة الوطني ونجاحه على مدى السنوات الـ 14 الماضية، وشهد تحت إدارته عملية تحول رقمي واسعة إلى جانب تعزيز خدماته المصرفية لمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم عروض خدمات التمويل التجاري والتمويل الإسلامي، فضلاً عن اعتماد استراتيجية قوية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما ساهم في تعزيز الأداء المالي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة.

وأعرب مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني عن امتنانه لفينس كوك على جهوده الاستثنائية طوال فترة عمله وتفانيه في خدمة البنك. وعلق سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني قائلاً: "يعرب مجلس إدارة البنك عن عميق شكره وامتنانه لمساهمات فينس كوك وقيادته خلال الفترة التي شكلت نقلة نوعية في مسيرة بنك الفجيرة الوطني. كما أسهم التزامه بتحقيق التميز في تلبية متطلبات العملاء ورؤيته الإستراتيجية في ترسيخ مكانة بنك الفجيرة الوطني كمؤسسة مالية بارزة في المنطقة. ونتمنى له كل التوفيق في خطواته ومساعيه المستقبلية".

ويعمل عدنان أنور لدى بنك الفجيرة الوطني منذ أكثر من 19 عاماً، حيث تم تعيينه في منصب المسؤول المالي الرئيسي في يناير 2010، ليتولى لاحقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2020. ولعب دوراً محورياً في مسيرة النجاح التجاري للبنك، ولديه شغفٌ كبيرٌ لقيادة جهود الابتكار والتغيير لتعزيز مصلحة عملاء وموظفي البنك. ويتحلى عدنان أنور بالجدارة اللازمة لقيادة بنك الفجيرة الوطني نحو مستقبل مشرق بفضل فهمه العميق للقطاع المصرفي وسجله الحافل بالإنجازات والنجاح. ويهدف بنك الفجيرة الوطني وبقيادة عدنان إلى مواصلة ترسيخ مكانته بوصفه مؤسسة رائدة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال توسيع خدماته الرقمية واعتماد منهجية تركز على العملاء وتحقيق النمو المستدام جنباً إلى جنب مع التميز التشغيلي.

وأضاف سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك قائلاً: "يمثل تعيين عدنان أنور خطوة هامة للبنك، وكُلنا ثقة بقدرته على مواصلة قيادة البنك نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية مع التركيز القوي على تقديم خدمات استثنائية للعملاء. ويدرك مجلس الإدارة قدرته على التعاون مع فريق بنك الفجيرة الوطني المتميز، مدفوعاً بالأساس القوي للبنك لمواصلة تعزيز النمو والابتكار لعملائنا ولأصحاب المصلحة لدينا، إلى جانب الارتقاء بالبنك إلى آفاق جديدة"

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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