الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإعلان عن تعيين السيد سريدار كارلابودي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات.

تعليقاً على التعيين الجديد، قال السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "يسعدنا أن نرحب بالسيد سريدار ضمن فريقنا، ونتمنى له كل التوفيق في منصبه الجديد. إن خبرته الواسعة في مجالات التحول الرقمي، وإدارة العمليات، وتكنولوجيا الخدمات المالية، ستساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة عمليات البنك والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لعملائنا."

وأضاف السيد خديري: "يأتي تعيين السيد سريدار كجزء من التزامنا المستمر بتقوية فريق القيادة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ونحن على ثقة من أنه سيقود التحولات التشغيلية بتميز وسيسهم في تحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأمد لبنك الشارقة."

وعبر السيد كارلابودي عن حماسه تجاه منصبه الجديد قائلاً: "يشرفني الانضمام إلى بنك الشارقة في هذه المرحلة المهمة من مسيرته. وإنني أتطلع إلى توظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة لتحسين العمليات التشغيلية وتعزيز كفاءتها، بما يدعم رسالة البنك في تقديم قيمة استثنائية وشاملة لعملائه."

يتمتع السيد كارلابودي بخبرة مهنية حافلة امتدت لنحو 25 عاماً، عمل خلالها في أسواق متنوعة شملت الهند، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، مما أكسبه معرفة عميقة تؤهله لدوره الجديد. قبل انضمامه إلى بنك الشارقة، شغل السيد كارلابودي مناصب قيادية في مؤسسات مالية مرموقة، بما في ذلك سيتي بنك، وباركليز، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الإسلامي. كما شغل مؤخراً منصب مدير العمليات في البنك الأهلي المتحد بالمملكة المتحدة، حيث قاد بنجاح عملية تحول البنك إلى نظام متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأشرف على تنفيذ مشاريع كبرى لتحديث البنية التكنولوجية للبنك.

يحمل السيد كارلابودي اعتماداً كمحاسب قانوني، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة مدراس بالهند.

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