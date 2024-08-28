PHOTO
يسعدنا في بنك الشارقة أن نرحب بانضمام أمير السلعوس بمنصب رئيس التسويق والاتصال.
بخبراته التي امتدت قرابة 18 عاماً، شَغل أمير مناصب إداريّة في عدة مؤسّسات مرموقة على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي وذلك في مجال الإعلام والنشر والبنوك كان آخرها بنك الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن الجدير بالذكر توليّه سابقاً منصب رئيس دائرة التسويق وشؤون الشركات والإعلام في بنك ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط (مسؤولاً عن الأردن، ومصر، والعراق، ولبنان). نتمنى لأمير كل التوفيق والنجاح في خطواته القادمة.
-انتهى-
#بياناتشركات