المنامة: أعلن بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عن تعيين السيد ياسين اللواتي مديراً لفرعه الجديد في العاصمة العُمانية مسقط والذي يقدم حلولاً مصرفية متكاملة لعدد متنامٍ من الشركات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية على مستوى سلطنة عُمان.

وحول هذا التعيين ذكرت الأستاذه سارة عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ش.م.ب.: " تعيين السيد ياسين لإدارة أعمال بنك الخليج الدولي في سلطنة عُمان وقيادة جهودنا يدعم استراتيجيتنا للتوسع في المنطقة وتلبية احتياجات عملائنا وتعزيز اسم البنك على مستوى السلطنة لما يملكه من خبرة طويلة في العمل البنكي".

ينضم اللواتي لبنك الخليج الدولي بخبره تزيد عن 20 عاماً في القطاع المالي، حيث شغل منصب مدير بنك كريدي سويس إيه جي. كما شغل عدة مناصب عليا في البنك الوطني العُماني منها رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات ورئيس قسم الأعمال المصرفية الاستثمارية. السيد ياسين حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل ودرجة بكالوريوس في علوم المحاسبة من جامعة ميزوري بمرتبة شرف بالولايات المتحدة الأمريكية. كما يحمل السيد ياسين شهادة المحللين الماليين المعتمدين CFA وعضو مدير مخاطر مالية بالجمعية الدولية لخبراء المخاطر.

نبذة عن بنك الخليج الدولي

بنك الخليج الدولي ش.م.ب هو بنك عالمي في دول مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 1975 ومرخص من مصرف البحرين المركزي.

يقدم بنك الخليج الدولي خدماته في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي السعودية وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. كما يمتلك البنك فروعاً في الإمارات العربية المتحدة وعُمان والولايات المتحدة الأمريكية.

بنك الخليج الدولي مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعود غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

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