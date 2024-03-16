المنامة، البحرين– أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن ترقية أكثر من 30 موظفًا من مختلف الأقسام الرئيسية، بما في ذلك تقنية المعلومات، وتطوير الأعمال، والموارد البشرية، وغيرها من الأقسام. ويأتي ذلك انعكاسًا لجهود الشركة الدؤوبة الرامية إلى تقدير ومكافأة موظفيها على إسهاماتهم، ودعم تطورهم المهني، وبناء مستقبل راسخ للشركة.

وقد شملت الترقيات موظفي الإدارة العليا، بما في ذلك السيدة شفق الكوهجي المدير العام المساعد- خدمات المدفوعات، والسيد أحمد المهري المدير العام المساعد- تطوير الأعمال والخدمات، والسيد صلاح العوضي مدير تنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية، والسيد منصور العلوان مدير تنفيذي للتدقيق الداخلي.

وتبرز أهمية القيمة الأساسية لشركة بنفت والتي تركز على تمكين موظفيها من خلال هذه الترقيات الأخيرة في مختلف الأقسام والمهام. وتؤكد على الالتزام الراسخ للشركة بدعم ثقافة النمو المهني المستمر وتحقيق التطور الوظيفي.

وبالإضافة إلى تعزيز التطور المهني، فإن شركة بنفت تحرص على خلق بيئة عمل مزدهرة من خلال جذب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب. كما أنه تولي أهمية كبيرة لراحة وصحة الموظفين مع إطلاق برامج صحية شاملة تستهدف الحفاظ على صحة الموظفين. وقد لقيت هذه الجهود تقديرًا مرموقًا عندما فازت الشركة بجائزة أفضل برنامج صحي ضمن جوائز قمة إدارة الموارد البشرية 2023.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: "نفخر بالإعلان عن هذه الترقيات لموظفينا الموهوبين والمخلصين في عملهم. إن عملهم الجاد، وإلتزامهم الراسخ، وخبراتهم الواسعة ساهمت بشكل ملموس في تحقيق نجاح شركتنا، ونتمنى لهم المزيد من النجاح والتفوق في مناصبهم الجديدة."

ومن جانبه، قال السيد صلاح العوضي المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية معلقًا على الترقيات: "إننا نلتزم في شركة بنفت بالقيمة الأساسية التي تركز على تمكين المواهب وخلق بيئة تساعد على النمو والازدهار لموظفينا. إن هذه الترقيات تعد خير دليل على هذا الالتزام، مقدرين الإسهامات الملموسة لموظفينا الأعزاء، بما يتوافق مع استراتيجيتنا الرامية إلى الاستثمار في تحقيق النجاح على المدى الطويل لكل من موظفينا والمؤسسة. ومن خلال توفير فرص للنمو والتطور على جميع المستويات، فإننا بذلك نساعد موظفينا على إطلاق العنان لإمكانياتهم وقدراتهم، فضلا عن ضمان الاحتفاظ بالمواهب المميزة القادرة على تحقيق تطلعاتنا في السنوات القادمة.

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