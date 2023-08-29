استمراراً في سياسة تمكين المرأة في المناصب القيادية

أعلن بنك بوبيان عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لتعيين بشرى عبدالوهاب الوزان في منصب رئيس مجموعة التدقيق الداخلي في البنك وشركاته التابعة في خطوة تؤكد الاستمرار لتطبيق سياسة البنك الداعمة لتعزيز الكوادر الوطنية النسائية وتمكين المرأة في المناصب القيادية.

وكانت الوزان قد انضمت لبنك بوبيان محملة بخبرات واسعة تزيد لأكثر من 20 عاماً في العديد من مؤسسات القطاع المصرفي المرموقة في دولة الكويت، متقلدة العديد من المناصب مثل رئيس الرقابة الداخلية ورئيس حوكمة تكنولوجيا المعلومات ورئيس ضمان الجودة والامتثال بجانب عملها كمستشارة لأحد أفضل شركات المحاسبة العالمية.

وقد اكتسبت خبرة عملية متميزة منذ تخرجها وحصولها على درجة البكالوريوس من جامعة الكويت، حيث التحقت بالعديد من البرامج التدريبية المتخصصة من مؤسسات وجامعات عالمية، فقد حصلت على شهادة مدقق رئيسي معتمد من كلاً من مؤسسة ISO العالمية ومؤسسة IRCA QMS، وشهادة محترف رقابة داخلية معتمد CICP بالاضافة إلى شهادة ICA الدولية المتقدمة في الحوكمة والمخاطر والامتثال.

وتتضمن مسؤوليات المنصب تحديد ومراجعة وتحديث خريطة المخاطر الرئيسية وتطوير أدوات تقييم المخاطر، وتحديد استراتيجية التدقيق الداخلي، وبرنامج التدقيق السنوي، وإطار التدقيق استنادًا إلى المعايير الداخلية على أن تُرفع التقاريرمباشرة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان.

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