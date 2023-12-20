دبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بريباي نيشن" (Prepay Nation)، الشركة الرائدة في مجال الحلول العالمية العابرة للحدود، عن تعيين "صني هينجوراني" رئيساً جديداً لقسم العمليات العالمية.

يتولى صني قيادة قسم العمليات مع المسؤولية الكاملة عن القيادة والتطوير على مستوى العالم عبر جميع القطاعات وخطوط الإنتاج. وفي هذا الدور الاستراتيجي إلى الشركة الكثير من الخبرة في العمليات وخدمة العملاء والخزانة ومراكز الاتصال وتطوير الأعمال والاستراتيجيات الرقمية. فقبل انضمامه إلى "بريباي نيشن" كان قد عمل كمساعد نائب رئيس ورئيس- العمليات العالمية وجودة الخدمة في "اكسبرس موني" (Xpress Money)، وهي منظمة بارزة لتحويل الأموال متخصصة في التحويلات المدفوعة عبر الحدود.

وقال صني هينجوراني:"يسعدني أن أكون جزءاً من "بريباي نيشن"، واتطلع إلى المساهمة في تعزيز ربحية الأعمال من خلال المشاركة المتميزة للعملاء والموظفين. وسينصب تركيزي على تحويل الأعمال، فضلاً عن تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لدفع نجاح الأعمال لشركتنا وعملائنا وموظفينا".

كما قال باولو مونتيسوري، الرئيس التنفيذي لشركة "بريباي نيشن": "نحن متحمسون لانضمام صني إلى مجلس الإدارة كرئيس عالمي للعمليات، وهو دور محوري لنجاحنا التنظيمي. إن خبرة صني الواسعة في بناء الهياكل التنظيمية وصيانتها تتوافق بشكل سلس مع استراتيجيتنا ونموذج أعمالنا. كما أن التزامه بضمان أن الاستراتيجيات التشغيلية ومبادرات تحقيق التغيير تتماشى بشكل وثيق مع أهداف أعمالنا الشاملة، سيكمل تماماً استراتيجية النمو لدينا. ونتوقع أن قيادة صني لن تؤدي إلى تعظيم عملياتنا العالمية فحسب، بل ستعزز أيضاً مشاركة العملاء والموظفين بشكل كبير. ونحن واثقون من أن فريق العمليات تحت توجيهاته سيلعب دوراً رئيسياً في دفع نجاح مؤسستنا."

وتشمل الخلفية الواسعة التي يتمتع بها صني هينجوراني أدواراً رئيسية في قطاع الخدمات المالية والتأمين والتمويل والاستثمار(BFSI)، مع التركيز على التكنولوجيا المالية والتحويلات المالية عبر الحدود وأسواق رأس المال بالتجزئة وNBFCx. وتمتد مسيرته المهنية إلى مناصب قيادية في شركات معترف بها عالمياً، مما يدل على التزامه بالتميّز التشغيلي والابتكار وتحويل الأعمال.

إن "بريباي نيشن" واثقةٌ من أن رؤية صني الاستراتيجية وخبرته التشغيلية ستلعب دوراً محورياً في تعزيز مهمة الشركة المتمثلة في تقديم حلول سلسة عبر الحدود على نطاق عالمي.

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