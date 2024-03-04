اجتمع مجلس إدارة بنك الخليج أمس ( الإثنين )، وانتخب بالتزكية السيد/ بدر ناصر الخرافي رئيساً لمجلس الإدارة، وتم استدعاء عضو الاحتياط السيد/ عبداللطيف الشارخ ، ليضم تشكيل مجلس الإدارة السيد/علي مراد بهبهاني نائباً للرئيس ، إلى جانب عضوية كل من السيد/ أحمد محمد البحرو السيد عبدالرحمن محمد الطويل والسيد/ عمر حمد العيسى القناعي والسيد/ براك عبدالمحسن العصفور والسيد / فواز محمد العوضي والسيد/ عبدالله ساير الساير والسيد/ طلال على الصايغ والسيدة/ ريم عبدالله الصالح .

وتوجه المجلس بالشكر إلى رئيس مجلس الإدارة السابق السيد/ جاسم مصطفى بودي، على ما قدمه من تفاني وجهد، خلال فترة رئاسته للبنك، مؤكداً الاستمرار في تطبيق استراتيجية 2025، الرامية إلى تعزيز الأداء المالي والتشغيلي، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات إلى جميع العملاء .

ويمتع السيد/ بدر ناصر الخرافي بخبرات واسعه تتجاوز 20 عاماً في القطاع المالي والمصرفي والصناعي، إلى جانب قطاع الاتصالات وشغل مناصب قيادية في العديد من كبريات الشركات في الكويت والمنطقة ، في حين انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك الخليج في مارس 2012 .

ويشغل الخرافي حاليا ًمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ونائب الرئيس في شركة زين السعودية ونائب الرئيس في شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وعضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ونائب الرئيس في شركة الاستثمارات الوطنية وعضو مجلس إدارة بالمجلس استشاري الشرق الأوسط " بنك كوتس وشركاه" في المملكة المتحدة .

يذكر أن السيد/ بدر ناصر الخرافي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت ويحمل الخرافي درجة الماجستير من كلية لندن لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة وأنهى 3 سنوات من برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال لدي كلية الدراسات العليا والجامعية للأعمال ( De Emressa Institute ) في مدريد أسبانيا .

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-انتهى-