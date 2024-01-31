أبوظبي: أعلنت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اليوم تعيين سيف علي الدهباشي رئيساً لقطاع الصواريخ والأسلحة. وشغل الدهباشي سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "الطيف" التابعة لمجموعة "ايدج"، ويمتلك خبرة تتجاوز 18 عاماً في وضع وتطبيق برامج تحولية واسعة النطاق في عدد من أهم المؤسسات التجارية.

وسيتولّى الدهباشي في منصبه الجديد مسؤولية الإشراف والتوجيه الاستراتيجي لعمليات التطوير والأعمال في أربع شركات ضمن المجموعة، وهي الطارق، وكراكال، وهالكن، ولهب.

من جهته، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "لا ريب إن تعيين سيف من شأنه أن يُؤمّن لقطاع الصواريخ والأسلحة الخبرات الواسعة في المجال الصناعي والكفاءة العالية في التعاملات التجارية والمهارات القيادية. كلنا ثقة بأن سجله الحافل في قيادة العمليات بنجاح خلال مهامه السابقة سيكون لها بالغ الأثر في استمرار تطوير تقنيات الجيل التالي من الأسلحة الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب بناء شراكات دولية مهمة تسهم في تحقيق النمو المستدام لعمليات التصدير. نحن على ثقة تامة بقدراته العملية على تعزيز الإمكانات المتنوعة التي يمتلكها القطاع، وتوظيفها بالشكل المناسب، وقيادتها نحو المزيد من النجاح مستقبلاً. وبدورنا، نتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".

تجدر الإشارة أن قطاع الصواريخ والأسلحة يتولّى واحد من خمس قطاعات تابعة لمجموعة "ايدج"، مهمة تصميم وتطوير وتصنيع مجموعة رائدة من الذخائر والأسلحة النارية والذكية.

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نبذة عن ايدج



تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.



ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.



يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.



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المكتب الإعلامي في مجموعة ايدج

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