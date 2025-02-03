استحوذت انفيكتوس للاستثمار على شركة ميريك للصناعات من خلال شراء شركتها القابضة، ستراتون أفريقيا هولدنج ليمتد، موريشيوس، في خطوة تدعم تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى إيرادات تبلغ 25 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2028.

من المتوقع أن يسهم الاستحواذ في زيادة حجم العمليات والتعاون، ويزيد الإيرادات الموحدة لشركة انفيكتوس للاستثمار بأكثر من 1 مليار درهم إماراتي سنوياً، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الاستثمارات الأخرى وتوسيع نطاق الأنشطةالتجارية، مما سيدفع نحو نمو كبير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتي من المتوقع أن تزيد بأكثر من الضعف في عام 2025.

تدير شركة ميريك للصناعات أكبر المنشآت لطحن الدقيق وإنتاج المواد الغذائية في موزمبيق بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي مليون طن متري سنوياً، بالإضافة إلى سعة تخزين للحبوب تزيد عن 145 ألف طن متري.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS)، الشركة الرائدة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إتمام استحواذها على شركة ميريك للصناعات، أكبر شركة لطحن الدقيق في موزمبيق. وبموجب الصفقة، قامت انفيكتوس للاستثمار بشراء ستراتون أفريقيا هولدنج ليمتد، موريشيوس، الشركة القابضة لشركة ميريك للصناعات من المساهمين الحاليين وهم صندوق أميثيس الثاني وميريك فاينانشيل .

وتعتبر ميريك للصناعات من الشركات الرائدة في السوق، حيث تمتلك مطاحن ومنشآت إنتاج وصوامع حبوب تتميز بمواقعها الاستراتيجية، بالإضافة إلى محفظة قوية من العلامات التجارية الغذائية الرائدة. وتدير الشركة مرافق طحن متطورة بطاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 800 ألف طن متري من دقيق القمح والذرة سنوياً. كما تمتلك منشآت لإنتاج أكثر من 180 ألف طن متري من المعكرونة والبسكويت وأعلاف الحيوانات سنوياً، بالإضافة إلى صوامع حبوب بسعة تخزين إجمالية تبلغ 145 ألف طن متري. وتتواجد أصول الشركة في مواقع استراتيجية في بيرا ومابوتو وناكالا، وهو ما يمكّنها من توفير تغطية شاملة للطلب في موزمبيق والدول المجاورة، كما أنها تمتلك محطة لمناولة الحبوب في ميناء مابوتو.

وقال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: "من المتوقع أن يسهم الاستحواذ في زيادة حجم العمليات والتعاون بين الشركتين، ويزيد الإيرادات الموحدة لشركة انفيكتوس للاستثمار بأكثر من 1 مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار أمريكي) سنوياً. كما سيسرّع وتيرة الاستثمارات الأخرى وتوسيع نطاق الأنشطةالتجارية لدى الشركة، مما سيدفع نحو نمو كبير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي من المتوقع أن تزيد بأكثر من الضعف في عام 2025".

وأضاف: "تعزز هذه الصفقة استراتيجية الشركة طويلة الأمد لتوسيع أعمالها في مجال الأغذية الزراعية في الأسواق الأفريقية الرئيسية، وتطوير شراكات استراتيجية جديدة، وتعزيز قدراتها التشغيلية في مراحل الإنتاج، ويقربها خطوة نحو هدفها في أن تصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا والوصول إلى إيرادات بقيمة 25 مليار درهم إماراتي (6.8 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2028. يركز هذا الاستحواذ على السلع الأساسية في قطاع الزراعة وصناعة الغذاء، ومن المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في تعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في موزمبيق، مما يدعم خلق فرص العمل ويساهم في تعزيز نمو الصادرات."

وتعتبر موزمبيق، التي يتجاوز عدد سكانها 34 مليون نسمة ويبلغ معدل نموها السكاني حوالي 3% سنوياً1، سوقاً مميزاً لنمو المنتجات المعتمدة على القمح، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل نموها السنوي المركب 6% خلال الفترة من 2022 إلى 2027 بسبب النمو السكاني، والتوسع العمراني، وارتفاع معدلات الدخل. بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن سوق المعكرونة سيشهد نمواً أقوى بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5%، وذلك نتيجة حدوث تغييرات في الاختيارات الغذائية للأفراد على مر الوقت.

من جهته، قال جين سيباستيان، شريك أول في صندوق أميثيس الثاني: "يسعدنا الإعلان عن بيع حصتنا في ميريك للصناعات إلى شركة انفيكتوس للاستثمار. لقد رسّخت شراكتنا مع ميريك للصناعات مكانتها الرائدة في السوق وعززت أداء محفظتها من العلامات التجارية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة لعملائها بشكل مستمر. وقد ساهم نمو شركة ميريك للصناعات في أعمال طحن القمح ومنتجات القمح الأخرى في توفير فرص العمل وتحسين الأمن الغذائي لملايين المستهلكين في جميع أنحاء موزمبيق، وهو ما تركز عليه استراتيجية الاستثمار التي نتبعها في أميثيس. ونحن واثقون أن شركة انفيكتوس للاستثمار ستدعم مسيرة نمو شركة ميريك للصناعات وستصل بها إلى آفاق جديدة من خلال تحسين الكفاءات وجودة المنتجات واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية."

يمثل الاستحواذ على شركة ميريك للصناعات ثاني أكبر صفقة لشركة انفيكتوس للاستثمار في أفريقيا، بعد شراء 60% من شركة جراديركو الرائدة في تجارة الحبوب في المغرب وشركاتها التابعة والتي تعود ملكيتها إلى زلار القابضة. وفي إطار استراتيجيتها للمستقبل، تواصل انفيكتوس للاستثمار التركيز على استكشاف المزيد من فرص الاستحواذ، وتطوير مشاريع مشتركة جديدة في الأسواق الاستراتيجية، ومواصلة التوسع في الأسواق الأفريقية الرئيسية.

*لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة https://invictusinvestment.ae/investor-relations/ .

نبذة عن انفيكتوس للاستثمار

تأسست انفيكتوس للاستثمار بي إل سي في مارس عام 2022 ويقع مقرها الرئيسي في دبي، وهي كيان قابض رائد يركز بشكل أساسي على السلع الغذائية الزراعية من خلال شركته الفرعية الرئيسية انفيكتوس تريدنج م.م.ح التي تأسست في فبراير 2014. بدأت الشركة نشاطها بتجارة المواد الخام والسلع تامة الصنع مثل القمح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم عملت على توسيع محفظتها لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الشعير والذرة والقطن والحبوب المجففة المقطرة مع الذوائب والأسمدة والفول السوداني واللحوم والسمسم وبذور فول الصويا وقشور فول الصويا ودقيق فول الصويا والسكر والزيوت النباتية ودقيق القمح. واليوم، تعمل انفيكتوس للاستثمار في 54 دولة مع شبكة واسعة وتركيز منصب على عمليات الاستحواذ ضمن سلسلة الإمداد، بهدف أن تصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

رنيم أبو دقة

مستشار أول | تيلز أند هيدز

البريد الإلكتروني: Raneem.Abudaqqa@talesandheads.com

الهاتف: +971 (50) 694 4650

-انتهى-

#بياناتشركات