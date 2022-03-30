أطلق فعاليات المنتدى م. محمد الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة "إثمار"، بحضور نخبة من شركات التسويق العقاري من القاهرة والمحافظات، وشهد المنتدى في أول ساعاته عدد كبير من الحضور تخطى أكثر من ١٥٠٠ شخص.



افتتح المنتدى بإطلاق التفاصيل المبدئية عن النسخة القادمة لمعرض The Investor الذي سُيقام بفندق سانت ريجيس الماسة، العاصمة الجديدة بعد عيد الفطر بتاريخ ١٣-١٤ مايو ٢٠٢٢.



وقال "الحسيني" فى كلمته عن المعرض أنه سيكون الوجهة العقارية الأولى فى مصر والعالم العربى لما يقدمه من فرص وتسهيلات لم يسبق لها مثيل للمستثمرين وايضا لما يقدمه من فرص حصرية يستفيد بها شركات البروكرز التي تعمل على العاصمة الجديدة وتابع بالتأكيد على اتباع أفضل آليات التنظيم لحضور المنتدى من قبل الشركات وعملائهم.



وتم مشاركة كل الحاضرين أخر مستجدات الأدوات التسويقية الحصرية التي تعمل عليها إثمار من ضمنها العملة العقارية للعاصمة في المعرض وهي 1 متر في العاصمة، وكيفية الاستفادة بها من خلال كل الأطراف في القطاع العقاري.



و ذكر الحسينى تفاصيل جولة "اثمار" بالخارج وما تم إثارته في ملتقى المستثمرين فى السعودية والكويت ضمن ملف تصدير العقار المصرى.



واختتمت فاعليات المنتدى بإطلاق أغنية " عاصمة من ذهب" إهداء إلى العاصمة الإدارية الجديدة من معرض The Investor والتي أطلقتها إثمار خصيصا للمعرض لدعم الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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