[دبي]: ضمن خطّة استراتيجيّة ونقلة نوعيّة في رحلة تطوّر "إكسكيب" - منصّة الوسائط التفاعليّة الرائدة التي تدمج الألعاب الافتراضيّة الرقميّة وامكانيّة تحقيق الربح من الألعاب عبر الإنترنت، مع وسائط التفاعل الاجتماعي، والعالم الافتراضي المشترك ثلاثي الأبعاد "الميتافيرس" - أعلنت الشركة عن تعيين فيصل الزيدي رئيساً جديداً لها، اعتباراً من 15 يوليو 2024.

تأسّست "إكسكيب"، منصّة الوسائط التفاعليّة الرائدة، والتي تتّخذ من دولة الإمارات مقراً لها، على خلفيّة إدراك فريق عملها -المكوّن من روّاد أعمال ومهنيين مخضرمين في قطاع الصناعات الرقميّة- مدى حاجة الأسواق لمنصّة موحّدة قادرة على إتاحة العديد من الخدمات، لملء الفراغ الذي يتسبّب به ضياع المستخدمين في خضم التطبيقات والمنصات المتعدّدة. وفي عام 2021 انطلقت الشركة مدمجة مجموعة واسعة من الألعاب الإلكترونيّة الافتراضيّة، وميزات عالم "ميتافيرس" النابضة بالحياة، بالإضافة إلى العديد من وسائط التواصل الاجتماعي، ممّا أتاح للمستخدمين الاستكشاف واللعب والتفاعل بطرق لم تكن ممكنة من قبل.

يجلب الزيدي إلى "إكسكيب" أكثر من 17 عاماً من الخبرة التراكميّة الواسعة في مجال الاتصالات بين الشركات من جهة، وبين الشركات والمستهلكين من جهة أخرى، بالإضافة إلى التمييز التجاري والسلعي، والعمليات التشغيليّة، والتي تمتد في بلدان متعدّدة وقطاعات متنوّعة. طوال حياته المهنيّة المتميّزة، كان للزيدي العديد من الأدوار الفعّالة في الكثير من المشاريع البارزة مثل برج خليفة، ومطار حمد الدولي الجديد، ومترو دبي. كما لعب الزيدي دوراً محوريّاً في إنشاء ونشر شراكة مؤشّر، المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي والذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر"، وكان مؤشّر المسؤول الوحيد عن زيادة تصنيف دبي بأربع نقاط في مؤشّر الشفافيّة العالمي لشركة "جي إل إل" (JLL) في عام 2022.

علاوة على أدواره القياديّة في الشركات التالية "تروكس" و"كافنديش ماكسويل" و"بروبرتي فايندر"، يعد الزيدي أيضاً أحد مؤسّسي منظومة "كريبتو أويسس" وهي أكبر منظومة أعمال تعمل بتقنيات ويب 3.0 في العالم. ويترأس الزيدي حاليّاً فرع "كريبتو فالي" في منطقة الشرق الأوسط. كما تشتمل خبراته وقيادته على تطوير المجتمع الفني و"كريبتو أويسس غيمز غلد" و ويب 3.0 ومبادرة الذكاء الاصطناعي في قطاع الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات، تحت إطار "ذا غرين بلوك" التي أعلنت مؤخراً عن إطلاق "ويب 3.0 فينتشر استوديو" مع "هاشغراف" بقيمة 50 مليون دولار.

كما عمد الزيدي إلى تطوير فلسفة مؤسّسيّة فريدة لبناء السلطة وولاء المستهلك -نظراً لخبرته في علم نفس المستهلك والتمييز التجاري والسلعي- والتي أثبتت فعاليتها في نجاح المؤسّسات والعلامات التجاريّة التي عمل معها سابقاً. وقد تمّ الاعتراف بإنجازات الزيدي من خلال العديد من الأوسمة في الكثير من القطاعات، أحدثها جائزة مدير التسويق لهذا العام في حفل توزيع جوائز "جلف بيزنس" المرموقة للعام 2022-2023.

ومن خلال منصبه الجديد في "إكسكيب" ، سيشرف الزيدي على العمليات اليوميّة، كما سيقود مسيرة الإطلاق العالمي للمنصّة. وفي حديثه عن دوره الجديد قال:

"يسعدني الانضمام إلى "إكسكيب" خلال هذه الفترة المميّزة من رحلتها. والجدير بالذكر أن المزيج الفريد للمنصّة من الألعاب والتفاعل الاجتماعي وعالم الميتافيرس يوفّر فرصاً لا مثيل لها للنمو والمشاركة. وسينصَبّ تركيزي في المرحلة القادمة على مبدأ بناء السلطة وتعزيز العلاقات مع أصحاب القرار في مختلف القطاعات التي نركّز عليها، بالإضافة إلى التركيز على اتساق الخدمات على المنصّة، بحيث تصبح "إكسكيب" مرادفة للترفيه التفاعلي على مستوى العالم، وإنني أتطلّع إلى العمل مع الفريق الموهوب والكادر المحترف في الشركة لتقديم هذه التجربة الثوريّة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم".

وتعليقاً على الإضافة الجديدة المميّزة إلى فريق القيادة والإدارة العليا في "إكسكيب"، قال ديتريش كانز، الشريك في الشركة:

"إن سِجل فيصل الحافل في قيادة المشاريع الكبرى والشراكات ومنظومات الأعمال، وخبرته الواسعة في العديد من المجالات تجعله القائد المثالي للارتقاء بشركة "إكسكيب" إلى آفاق جديدة لم تعهدها من قبل. ونحن واثقون من أنه في ظل قيادتنا المشتركة وسعينا الدؤوب، ستواصل "إكسكيب" رحلة الابتكار لوضع معايير حديثة للقطاع".

كان تعيين الزيدي هذا العام وليد الصدفة، ولكن هذا القرار أتى في التوقيت والظرف المناسبين لـ"إكسكيب"، حيث يُمثّل عام 2024 علامة فارقة مهمّة في مسيرة نجاح وتميّز الشركة، وتوسيع دائرة انتشارها وأسواقها، حيث تنطلق في أسواق ناشئة مختارة عبر إفريقيا والهند في الأسابيع القليلة المقبلة. وتتويجاً لثلاث سنوات من التطوّر والتميّز المستمرين، تهدف هذه الخطوة الإستراتيجيّة في جوهرها إلى توفير تجارب ترفيهيّة لا مثيل لها لأسواقٍ تعاني من نقص في الخدمات، والتي تضمّ ما يصل إلى مليارَي شخص في جميع أنحاء العالم - أكثر من نصفهم من مستخدمي الهواتف الذكيّة - ليس لديهم حسابات مصرفيّة. من خلال الاستفادة من الفوترة المباشرة (قدرة المستخدمين على دفع الاشتراكات من خلال حساب الهاتف المحمول الخاص بهم) بالشراكة مع شركات الاتصالات الوطنيّة، ستضمن "إكسكيب"، إمكانيّة إتاحة المنصّة للمستخدمين والاستمتاع بها بسهولة، دون الحاجة إلى الخدمات المصرفيّة التقليديّة.

حول "إكسكيب":

أعادت "إكسكيب" - منصّة الوسائط التفاعليّة الرائدة - تعريف الترفيه الرقمي من خلال دمج الألعاب الافتراضيّة الرقميّة وتحقيق الربح من الألعاب عبر الإنترنت، مع وسائط التفاعل الاجتماعي، والعالم الافتراضي المشترك ثلاثي الأبعاد "الميتافيرس" في منظومة أعمال واحدة وغامرة. تأسّست "إكسكيب" في العام 2021، وتمثّل الجيل الثاني من منصات التفاعل والمشاركة الشاملة على شبكة الإنترنت، حيث توفّر للمستخدمين بيئة رقميّة فريدة ومتعدّدة الأوجه تُمكنهم من اللعب والتواصل والاستكشاف والإبداع بطرق وأساليب حديثة. كما تلتزم "إكسكيب" بمبدأ الابتكار الدائم وإتاحة تجارب سلسة للمستخدمين، وتستعد لإحداث ثورة عصريّة في طريقة وكيفيّة تفاعل الأشخاص مع المحتوى الرقمي من جهة، ومع بعضهم البعض من جهة أخرى، في حقبة تشهد تطوّراً سريعاً وغير مسبوق للوسائط التفاعليّة.

حول فيصل الزيدي:

يمتلك الزيدي ما يزيد على 17 عاماً من الخبرة التراكميّة المتخصّصة والواسعة في مجال الاتصالات بين الشركات من جهة، وبين الشركات والمستهلكين من جهة أخرى. واشتملت مسيرته المهنيّة المتنوّعة والغنيّة على العديد من الأدوار القياديّة في ألمانيا وجنوب إفريقيا وقطر ودولة الإمارات، في الكثير من القطاعات الحيويّة مثل العقارات والبيانات الضخمة والأبحاث والبناء والتصنيع والسلع الاستهلاكيّة سريعة الحركة، والطب، والأزياء، والضيافة. طوال حياته المهنية المتميزة، كان للزيدي العديد من الأدوار الفعّالة في الكثير من المشاريع البارزة مثل برج خليفة، ومطار حمد الدولي الجديد، ومترو دبي، حيث ساهم في تطوّرها ونجاحها. كما لعب الزيدي دوراً محوريّاً في إنشاء ونشر شراكة مؤشر، المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي والذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع بروبرتي فايندر، وكان مؤشر المسؤول الوحيد عن زيادة تصنيف دبي بأربع نقاط في مؤشر الشفافية العالمي لشركة "جي إل إل" (JLL) في عام 2022. وبصفته عضواً في معهد تشارترد للتسويق (CIM) -هيئة التسويق المهنيّة الرائدة في العالم التي تضم أكثر من 30,000 عضو في جميع أنحاء العالم- يجلب الزيدي خبرته الواسعة وسجله الحافل في تسويق المنتجات الأميركيّة والأوروبيّة إلى دوره كرئيس لشركة "إكسكيب"، ممّا يساهم في دفع منصّة الوسائط التفاعليّة المبتكرة للشركة إلى آفاق جديدة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال والتسويق من كليّة لندن للاقتصاد، ودرجة الماجستير في التسويق وعلم نفس المستهلك من جامعة "إي بي إس" في المانيا، وجامعة "ستيلينبوش" في جنوب إفريقيا.

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